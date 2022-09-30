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Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:49 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:49

Direksiyon Hidrolik Yağ Değişimi Nasıl Yapılır? Nasıl Değiştirilir? Hidrolik Yağ Nereden Konulur? Hidrolik Yağ Biterse Ne Olur?

Direksiyon, tekerleklerin yönlendirilmesinden sorumludur. Sağa veya sola kullanıcı tarafından yapılan manevralarla yön değiştirir. Her farklı araba modelinde farklı ve gün geçtikçe gelişen hidrolik direksiyon bulunmaktadır. Direksiyon içinde hareketleri kolaylaştıran hidrolik yağ bulunur. Hidrolik yağ değişimi, konfor ve yönlendirmenin kolaylaşması için önemlidir. Direksiyon hidrolik yağ değişimi nasıl yapılır konusu merak edilmektedir. Hidrolik yağ nereden koyulur ve biterse ne olur? Gibi herkes tarafından bilinmeyen bu konudaki detaylar ve cevaplar…

Direksiyon Hidrolik Yağ Değişimi Nasıl Yapılır? Nasıl Değiştirilir? Hidrolik Yağ Nereden Konulur? Hidrolik Yağ Biterse Ne Olur?

Arabanın bakımları kaliteli ve sağlıklı bir sürüş için çok önemlidir. Hidrolik direksiyon çoğu arabada mevcuttur. Tekerleklerin yönlendirilmesinde yapılan manevraları kolaylaştırmak ve bu manevraların mükemmel hale getirilmesi adına içinde bir sıvı bulunur. Hidrolik yağ denilen bu sıvının iyi durumda olması, arızaların önlenmesi ve hareketleri kolaylaştırmak adına önemlidir. Ancak pek çok kişi hidrolik yağ değişimini, nasıl koyulduğunu ve hidrolik yağ biterse ne olacağını bilmemektedir. Araba bakımının önemli bir parçası olan hidrolik yağ değişiminde merak edilen soruların cevapları...

Hidrolik Yağ Değişimi Nasıl Yapılır? Nereden Koyulur?

Hidrolik yağ değişimi her araç için 1-2 yılda bir yapılmalıdır. Hidrolik yağ değişiminin sırayla yapılışı;

  • Kaputun altında bulunan direksiyon yağ deposunu bulunuz ve içindeki yağı enjektör ile çekip alınız.
  • Yağın bulunduğu depoya bağlı ince bir hortum bulunur. Bu hortumu söküp deliği kapatınız.
  • Hortumu bir kabın içine koyunuz.
  • Aracı çalıştırınız, bu sırada size yardımcı olacak bir kişi de direksiyonu sağa sola çevirmelidir.
  • Temiz yağ gelene kadar işlemi devam ettiriniz.
  • Temiz yağ görüldüğünde araç durdurulur.
  • İnce hortum tekrar depoya bağlanır ve MAX yazısı görülene kadar yağ ilave etmeye devam edilir.

Hidrolik yağ değişimi tamamlanmıştır.

Hidrolik Yağ Neden Eksilir?

Hidrolik direksiyonlarda en sık görülen problemlerden biri de yağ eksilmesidir. Bunun en büyük sebeplerinden biri yağ kaçağı olmasıdır. Direksiyon hidrolik yağı hortumlardan, hidrolik direksiyon pompasından veya dişlilerden sızabilir. Bu kaçaklar minimum da olsa araca ve direksiyonunuza zarar verebilir. Ve haznede bir hasar varsa yağ eklemeniz de sorunu çözmeyecektir. Eğer yağ eklendiği halde kaçaklar ve eksilme devam ediyorsa mutlaka aracın servisi ile görüşülmelidir.

Hidrolik Yağ Biterse Ne olur?

Hidrolik yağ biterse, direksiyon çalışmaya devam eder ancak sürüş esnasında sesler gelebilir. Yanık kokusu gibi bir koku hissedilebilir. Sürüş konforu azalır ve değiştirilmesi gereken hidrolik yağ değiştirilmezse kaçağa dönüşebilir ve bu daha büyük sorunlara yol açabilir. Her hidrolik direksiyona sahip araç için 90.000 - 100.000 kilometreye ulaştığında 1-2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Direksiyonun zarar görmemesi ve daha büyük sorunlara yol açmaması adına bu bakım mutlaka yaptırılmalıdır.

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Direksiyon Hidrolik Yağ Değişimi Nasıl Yapılır? Nasıl Değiştirilir? Hidrolik Yağ Nereden Konulur? Hidrolik Yağ Biterse Ne Olur?
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