Direksiyonda kalp krizi geçiren TIR şoförü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 18.01.2026 12:11

Giresun'un Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun istikametine seyir halinde olan TIR sürücüsü A.D., geçirdiği kalp krizi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu Bulancak Belediye Plajı mevkisinde Giresun istikametine giden A.D. idaresindeki TIR kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır şoförü A.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Iğdır nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen A.D.'nin kalp krizi geçirmesinin ardından kaza yaptığı öğrenildi.

