Direksiyonda kalp krizi geçiren TIR şoförü hayatını kaybetti

Kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu Bulancak Belediye Plajı mevkisinde Giresun istikametine giden A.D. idaresindeki TIR kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır şoförü A.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Iğdır nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen A.D.'nin kalp krizi geçirmesinin ardından kaza yaptığı öğrenildi.