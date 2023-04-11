Direksiyonu Çevirince Gelen Ses Neden Olur? Direksiyondan Gelen Seslerin Kaynağı ve Çözümü

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Direksiyon Nasıl Çalışır?

Her otomobilde mevcut olan direksiyon, en basit ve en temel parça olarak bilinse de aslında bu kadar basit bir işleyişi yoktur. Bir mil üzerine bağlı olan direksiyon, direksiyonun hareketi halinde milin bir dişli düzeneğini çevirmesi ile tekerleklerin dönüş hareketini sağlamaktadır. Bu sistem bir pompa ile hidrolik sıvı desteği ile tahrikli olarak çalıştırıldığı zaman hidrolik direksiyon olarak anılır. Direksiyon hidrolik olsun olmasın işleyişin temeli tamamen aynı prensibe dayanır. Yani sistem, direksiyon mili ucundaki dişli uçlu çubuğun rotları(tekerleğin dönmesini sağlayan tekerlek miline bağlı destek kolu) bağlayan bir mil üzerindeki dişli çarkı döndürmesi ve buna bağlı olarak tekerleğin yönlendirilmesi prensibi ile çalışır.

Direksiyonu Çevirince Gelen Ses Neden Olur?

Araç kullanırken dönüş yaptığınız sırada direksiyonu çevirdiğinizde herhangi bir ses gelmemelidir. Bu tür sesler, aracınızın süspansiyon ve direksiyon sisteminde olan arızalı bir veya birkaç bileşenden kaynaklanabilir. Aracı döndürme hareketi zamanla bu parçalara çok fazla baskı uygulamaya başlar ve zamanla aşınmasına sebep olur. Parçaların aşınmasıyla beraber sızlanma, inleme, sürtünme ve tıkırtı tarzında farklı sesler duyulmaya başlar.

Direksiyon simidini çevirdiğiniz zaman tekerleklerin dönme hareketini yapabilmesi için, aracınızın direksiyon ve süspansiyon sistemi ortak çalışır. Direksiyon simidinin rahatça döndürülebilmesi için, yeteri kadar hidrolik direksiyon sıvısı, sağlam bir kayış ve pompa gerekir. Dönüş esnasında uygulanan ek basınç, süspansiyon sistemi tarafından emilir. En çok etkilenen parçalar arasında salıncaklar, rot kolları ve aks taşıyıcılar bulunur. Zamanla bu bileşenler yağlama eksikliği ve aşırı yük nedeniyle aşınır ve hareketlerinde aksamalar meydana gelir. Bu aksamalarda ortaya çıkan ilk belirtiler ise, direksiyon simidini döndürürken çıkan sesler olacaktır.

Direksiyondan Ses Gelmesi Nedenleri Nelerdir?

• Amortisör takozlarının yıpranması ve aşınması, direksiyon döndürüldüğünde gelen gıcırtı seslerine ve araç tümseklerden geçerken duyulan tıkırtı seslerine neden olur.

• Çoğu amortisör takozunda, direksiyon miliyle birlikte dönen bir bilya bulunur. Bu bilyalar zamanla özelliğini yitirir, bozulur ve dağılır. Bu, hem direksiyonun sertleşmesine hem de direksiyonu sağa sola çevirdiğinizde duyulan rahatsız edici seslere neden olur.

• Dönüşlerde bir sızlanma sesi duyuyorsanız, bunun nedeni arızalı direksiyon krameyeri olabilir. Düşük hızlarda bu ses uğultu şeklinde fark edilebilir. Arızalı bir direksiyon pompası veya direksiyon kayışı da aynı sese neden olabilir.

• Hidrolik direksiyon sisteminin düzgün çalışması için hidrolik sıvının yeterli seviyede olması gerekir. Herhangi bir kaçak nedeniyle sıvı eksilebilir veya sıvı hatları zamanla oluşan kirler nedeniyle tıkanabilir. Böyle bir durumda, dönüşlerde ve keskin virajlarda direksiyondan gelen sesler duyabilirsiniz.

• Amortisörler uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmış olsa da, sonunda yıpranır ve arızalanır. Arızalı bir amortisörün ilk işaretlerinden biri, direksiyonu çevirdiğinizde duyulan rahatsız edici seslerdir. Amortisör değiştirilmez ve araç bu şekilde kullanılmaya devam edilirse zıplamaya başlayacaktır.

• Direksiyon simidini çevirdiğinizde, tekerleklerin hareketini sağlayan rot kollarıdır. Rot kolları gevşek veya hasarlıysa, dönüşlerde gelen tıkırtı, vuruntu ve gıcırtı seslerine neden olur.

• Direksiyon simidini döndürdüğünüzde yüksek bir sürtünme sesi duyarsanız, bunun nedeni direksiyon kolonu üst yatağı olabilir. Bu, bazı direksiyon simitlerinin arkasındaki plastiğin direksiyon kolonu üzerindeki kaportaya sürtünmesinden kaynaklanır. Özellikle sıcak havalarda parçaların genleşmesi ile daha belirgin hale gelir.

• Aks taşıyıcılar ve salıncaklar, rot başları yardımıyla hareketlerini sürdürürler. Bu bileşenlerin düzgün çalışması için zamanla yağlanmaya ihtiyaçları vardır, kurudukları taktirde rahatsız edici seslere neden olurlar.

• Tüm burçlar gibi, salıncak burçları da zamanla aşınacak ve bozulacaktır. Kırılıp, çatladıkları zaman, direksiyonu çevirdiğinizde gıcırdayan bir sese neden olurlar.