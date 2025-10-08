Direksiyonu çıkan minibüs şarampole uçtu 4 ölü 14 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım isçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Hastanede yoğun bakımda olan 19 yaşındaki sürücü Cemal Karabacak'ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Direksiyon rot milinin yerinden çıktığı ve sürücünün bu nedenle aracın hâkimiyetini kaybettiği iddia edildi. Yaralılardan birinin başta öldü olarak değerlendirildiği ancak nabız alınmasının ardından müdahale edilerek hayata döndürüldüğü öğrenildi. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi yoğun bakımda sürerken, ehliyetinin olmadığı tespit edildi.