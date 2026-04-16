Direnişin hafızasına tanıklık ettiler

Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Nişantaşı'nda Kalyon Kültür'ün bulunduğu Tarihî Taş Konak'ta açılan "Kalanlar" Filistin sergisi, önceki gün NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak'ı ağırladı.

Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Albayrak, Filistin'in hafızasına, direnişine ve insanlık mücadelesine tanıklık etti. Albayrak, küratörlüğünü Muhammed Şems İbrahimhakkıoğlu, Emine Karabulut ve Enes Hakan Tokyay'ın yaptığı 6 farklı odada 6 farklı enstalasyon ve bir deneyim alanından oluşan sergiyi gezdi. Daha önce 31 Mart'ta sona ereceği belirtilen sergi, yoğun ilgi sebebiyle mayıs sonuna kadar uzatıldı.