Haberler Yaşam Haberleri Direnişin hafızasına tanıklık ettiler
Giriş Tarihi: 16.04.2026

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
  • ABONE OL

Gazze'de yıkımın içinden doğan vakur direnişi sanatın diliyle görünür kılma amacıyla Nişantaşı'nda Kalyon Kültür'ün bulunduğu Tarihî Taş Konak'ta açılan "Kalanlar" Filistin sergisi, önceki gün NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak'ı ağırladı.

Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Albayrak, Filistin'in hafızasına, direnişine ve insanlık mücadelesine tanıklık etti. Albayrak, küratörlüğünü Muhammed Şems İbrahimhakkıoğlu, Emine Karabulut ve Enes Hakan Tokyay'ın yaptığı 6 farklı odada 6 farklı enstalasyon ve bir deneyim alanından oluşan sergiyi gezdi. Daha önce 31 Mart'ta sona ereceği belirtilen sergi, yoğun ilgi sebebiyle mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA