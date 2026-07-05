Direnişin izleri bu müzede yaşıyor

GAZİANTEP savunmasının izlerini taşıyan tarihi parçalar, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşturuluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce 2020 yılında faaliyete alınan müzede, Antep savunması ile Kurtuluş Savaşı zamanında Anadolu'da verilen mücadele, özel hazırlanan görseller ve dönemin eşyalarıyla anlatılıyor. Vatandaşların bağışlarıyla toplanan ve savaşın izlerini taşıyan kapı, pencere, demir korkuluk gibi çeşitli ev eşyaları 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde sergileniyor. Bu kapsamda eski yapıların yıkımı sırasında biriktirilen kapı, pencere ve çeşitli mimari unsurlar, panorama alanında kullanılarak dönemin atmosferinin bire bir yansıtılmasına katkı sağlıyor. Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, vatandaşların ziyaretleri sırasında müzede geçmişe ait eşyaları görmelerinin olumlu etkiler bıraktığını söyledi. Severoğlu, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra eski binaların yıkılmasıyla birlikte eski eşyaları saklayan vatandaşlarla iletişim kurarak materyalleri topladıklarını belirtti.

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