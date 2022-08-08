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Giriş Tarihi: 8.8.2022 17:03

Diriliş konusu nedir, oyuncuları kimler? Leonardo DiCaprio’ya Oscar kazandıran Diriliş filmi bu akşam Tv'de!

Başrollerinde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı Diriliş filmi konusu, oyuncuları gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Sayısız ödüle layık görülen film bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu noktada ise “Diriliş konusu nedir, oyuncuları kimler?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Diriliş filmine dair merak edilenler...

Diriliş konusu nedir, oyuncuları kimler? Leonardo DiCaprio’ya Oscar kazandıran Diriliş filmi bu akşam Tv’de!

2016 yılında gösterime giren biyografik western gerilim filmi Diriliş, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Sinemaseverleri ekran başına kilitleyecek olan filmle ilgili olarak ise "Diriliş konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Leonardo DiCaprio'ya Oscar kazandıran film efsaneler arasına adını yazdırdı. Peki, Diriliş konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR OYUNCULARI KİMLER?

Diriliş (özgün ismiyle The Revenant), Alejandro G. Iñárritu'nun yönettiği, 2016 yılında gösterime giren biyografik western gerilim filmi. Senaryo Michael Punke'nin 2002'de yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanarak Iñárritu ve Mark L. Smith tarafından yazıldı. Filmde sınır sakini Hugh Glass'ın (1780–1833) hayatından esinlenildi. Filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter ve Domhnall Gleeson yer almaktadır.

Yapım süreci 2001'in Ağustos ayında Akiva Goldsman'ın filmin yapımı amacıyla Punke'nin el yazması metnini almasıyla başladı. Filmi aslen Park Chan-wook'un yönetmesi ve Samuel L. Jackson'ın baş rolü oynaması ayarlansa da sonra John Hillcoat ve Christian Bale ile görüşmeler yapıldı. Fakat iki yönetmen de projeyi bıraktı ve Iñárritu, Ağustos 2011'de yönetmen olarak imzayı attı. Nisan 2014'te yapımda gerekli birkaç gecikmeden sonra yönetmen çalışmalara başlanılmasını ve DiCaprio'nun baş rolde oynamasını onayladı. Temel çekimler Ekim 2014'te başladı ve Ağustos 2015'te sonra erdi. Film ABD'de 25 Aralık'ta sınırlı sayıda, 8 Ocak 2016'da kapsamlı olarak sinemalardaki yerini aldı.

88. Akademi Ödülleri'nde 12 adaylıkla en fazla adaylık elde eden film olan Diriliş, bu adaylıklardan En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandı. 73. Altın Küre Ödülleri'nde kazandığı Drama Dalında En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle en fazla ödül kazanan film olurken, 69. BAFTA Ödülleri'nde kazandığı 5 ödülle yine en fazla ödül kazanan film oldu.

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Diriliş konusu nedir, oyuncuları kimler? Leonardo DiCaprio’ya Oscar kazandıran Diriliş filmi bu akşam Tv'de!
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