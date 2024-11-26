Diş Çıkaran Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür? Diş Çıkarırken Ateşlenen Bebeğe Ne Yapılır?

Bebeklerde diş çıkarma süreci, gelişimin önemli bir aşaması olarak kabul edilir. Ebeveynler için zorlu bir dönem olsa da bu durun, bebeğin beslenmesi ve genel gelişimi açısından büyük yeniliklerin kapısını açar. Olgunlaşma ve yeni beceriler kazanma süreci olan bu dönemde; diş çıkaran bebeklerde ateş nasıl düşürülür ve diş çıkarırken ateşlenen bebeğe ne yapılır gibi soruların yanıtları da önem taşır.

Diş Çıkaran Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür?

Diş çıkaran bir bebek, zaman zaman hafif ateşlenebilir. Böylesi anlarda bebeğin ateşini düşürmek ve onu rahatlatmak için bazı yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bol sıvı tüketimi diş çıkarma döneminde önemlidir. Bebeği sık emzirmek ya da mama ile beslemek, su tüketimini artırmak kolaylık sağlayacaktır.

Bebeğin alnına ya da vücuduna soğuk ve nemli bir bez koyarak ateşinin düşürülmesine yardımcı olunabilir.

Diş çıkarma döneminde bebekleri hafif ve rahat kıyafetlerle giydirmek, vücut ısılarının daha kolay dengelenmesini sağlar.

Bebeğe ılık bir duş aldırmak hem rahatlamasına hem de vücut ısısının düşmesine yardımcı olur.

Diş Çıkarırken Ateşlenen Bebeğe Ne Yapılır?

Diş çıkarma döneminde meydana gelen olumsuz belirtiler, bebekler üzerinde rahatsızlığa neden olur. Bunun için uygulanabilecek bazı tedbirler vardır. Bu tedbirler her bebek üzerinde işe yaramayabilir. Diş çıkarırken ateşlenen bebeğe uygulanabilecek farklı yöntemler bulunur. Bu yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bebek ile bağ kurmak ve onun yanında olunduğunun hissettirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle bebeğe bol bol sarılmak gerekir.

Bebeğin diş çıkardığı bölgedeki ağrı ve kaşıntı hissiyatını azaltmak için serinletilmiş fakat dondurulmamış çiğneme oyuncakları kullanılabilir.

6. ayını doldurmuş olan bebekler için soğuk su ile serinletilmiş parmak yardımıyla diş etlerine masaj yapılabilir.

Bu tür yöntemler bebeklerin diş çıkarma aşamasında rahatlamalarına yardımcı olmak için uygulanabilir. Bu süreçte bir hekime danışmadan herhangi bir ilaç kullanılmaması gerekir.