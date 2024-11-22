Diş Çıkaran Çocuğun Ateşi Kaç Gün Sürer? Bebeklerde Diş Ateşi ve Huysuzluğu En Fazla Kaç Gün Sürer?

Bebekler, diş çıkarma dönemlerinde oldukça huzursuz davranabilirler. Ağızlarında kaşıntı hissettikleri için beslenmekte zorlanabilirler. Kaşıntıyı gidermek ve rahatlamak için buldukları cisimlerle ağız içlerini kaşımaya çalışırlar. Salya, burun akıntısı, uyku düzensizliği ve yüksek ateş sık görülen belirtilerdir. Diş çıkaran çocuğun ateşi kaç gün sürer, bebeklerde diş ateşi en fazla kaç gün sürer araştırmak, bu dönemi kolay atlatmayı sağlar.

Diş Çıkaran Çocuğun Ateşi Kaç Gün Sürer?

Diş çıkaran bebeklerde, yüksek ateş görülmesi oldukça normal bir durumdur. Bu ateşin süresi, genellikle 1 ile 2 gün arasında değişmektedir. Ancak, bazı bebeklerde ateş 3 ile 4 gün boyunca devam edebilir. Diş çıkarma dönemlerinde, bebeklerin vücut ısısının biraz artması normal kabul edilir. Ancak, vücut sıcaklıkları 38°C'nin üzerine çıkarsa hayati açıdan tehlikeli bir durum meydana gelebilir.

Böyle bir durumda ilk önce evde müdahale edilmelidir. Eğer sonuç alınamıyorsa, o zaman bebek derhal bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Diş çıkarma sırasında oluşan ateş, dişin diş etini yararak çıkmaya çalıştığı zamanlarda ortaya çıkar. Diş, diş etini deldikten ve tamamen çıktıktan sonra ateş düşer. Ek olarak, diş çıkarma dönemlerinde huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku bozuklukları görülebilir.

Bebeklerde Diş Çıkarma Ateşi Nasıl Düşürülür?

Bebeklerde diş ateşini düşürmek için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar:

Bebeğin üzerindeki fazla giysiler çıkarılarak ince kıyafetler giydirilmelidir.

Odasının sıcaklığı 20-21 derece düşürülmeli ve bebeğin sıvı alımını artırmaya dikkat edilmelidir. Anne sütü alan bebekler ise sık sık emzirilmelidir.

Ense ve eklem yerlerine ılık su ile kompres yapılmalıdır.

Ateş sürekli takip edilmeli ve 38 dereceye düşmüşse, bebeğin ateşi normalleşmiş demektir.

Eğer ateş 38 derecenin üstüne çıkarsa ve başka belirtiler de varsa bir doktora gidilmelidir.

Diş Ateşi ile Hastalık Ateşi Arasındaki Fark Nedir?

Hastalık ateşi ve diş ateşi arasındaki fark, ateşin şiddeti ve süresi ile direkt olarak alakalıdır. Diş çıkarma dönemlerinde bebeklerde rastlanan yüksek ateş, hafif olur ve bazı durumlarda 38°C'yi aşar. Bu, diş eti iltihabından kaynaklanırken, hastalık ateşi ise çok daha farklı nedenlerden dolayı oluşabilir. Hastalık ateşi, yüksek sıcaklıklara ulaşabilir ve çok daha uzun sürebilir.

Enfeksiyon belirtisiyle ortaya çıkar ve buna ek olarak, öksürük, burun akıntısı, kusma ve ishal gibi semptomlar da görülür. Diş ateşi, diş çıkarma belirtileriyle birlikte kendini gösterirken, hastalık ateşi ise çok daha ciddi durumların habercisi olabilir. Uzun süreli ateşe ek olarak, çocukta başka belirtiler de görülüyorsa acilen bir doktora götürülmelidir.