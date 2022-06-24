Haberler Yaşam Haberleri Diş Doktoru Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 13:15 Son Güncelleme: 24.6.2022 13:15

Diş Doktoru Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar?

Diş Doktoru Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar?

Ağız içerisindeki ve çevresindeki ilişkili dokuların, yapıların hastalıklarını, sorunlarını ve bozukluklarını teşhis ederek önleyen aynı zamanda tedavi eden tıp dalına diş hekimliği ya da diş doktorluğu deniliyor. Dişçi olarak da adlandırılan çalışanlar, insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Günümüzde pek çok öğrenci, diş hekimi olmak istiyor. Bu nedenle dişçi maaşları sıklıkla merak edilerek araştırılıyor. Peki, diş doktoru maaşı 2022 yılında ne durumda? En yüksek ve en düşük diş hekimi maaşları ne kadar?

Kırık dişleri çekmek, dişlerdeki çürümeyi gidererek boşlukları tamamlamak amacı ile dolgu yapmak, hastalara diş konusunda bilgi vermek gibi çeşitli görevleri olan diş hekimlerinin, 2022 yılında yapılan zamlarla maaşlarında artış gözlemlendi. Peki, diş doktoru maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük diş hekimi maaşları ne kadar? Konu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için derledik. Tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında sizinle.

Diş Hekimleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

Diş hekimlerinin maaşları çalıştıkları ortam ve süreye göre değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda devlet hastanesinde çalışan diş hekimlerinin evli ve çocuklu olma durumu da maaş miktarının değişmesinde etkili rol oynuyor. Devlet hastanesinde çalışan diş doktoru maaşları, görevde bulunma süresine göre de değişiyor.

Yapılan son açıklamalara göre en düşük diş doktoru maaşı 8 bin 250 TL oldu. Meslekte deneyim kazanıldıkça bu oranda artış da gözlemleniyor. En yüksek diş doktoru maaşı ise 20 bin TL'dir. Özel sektör içerisinde çalışan diş hekimlerinin aldığı ücret, farklılık gösteriyor. Bu alanda diş doktorlarının çalışma süresi, uzman olduğu alan, baktığı hasta sayısı gibi koşullar alınan maaşı etkiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük darbe! Abdülkerim ezeli rakibe gidiyor...
SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Mahmut Efendi'nin torunu sosyal medyadan açıkladı
YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri: 2022 ÖSYM YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı?
SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı için rakamlar netleşti! SSK ve BAĞKUR 2022 en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli zammı temmuz 2022 ne zaman açıklanacak? Bakan Nebati yüzde 40 dedi! SSK ve BAĞKUR en yüksek ve en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı
MAHMUT EFENDİ'NİN SÖZLERİ VE HAYATI: 93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatı ve sözleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ: Temmuz müjdesi! Gündemdeki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
SON DAKİKA | İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanacak: Vefat haberini alanlar akın etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Diş Doktoru Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA