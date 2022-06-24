Diş Doktoru Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Diş Hekimi Maaşları Ne Kadar?

Kırık dişleri çekmek, dişlerdeki çürümeyi gidererek boşlukları tamamlamak amacı ile dolgu yapmak, hastalara diş konusunda bilgi vermek gibi çeşitli görevleri olan diş hekimlerinin, 2022 yılında yapılan zamlarla maaşlarında artış gözlemlendi. Peki, diş doktoru maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük diş hekimi maaşları ne kadar? Konu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için derledik. Tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında sizinle.

Diş Hekimleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

Diş hekimlerinin maaşları çalıştıkları ortam ve süreye göre değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda devlet hastanesinde çalışan diş hekimlerinin evli ve çocuklu olma durumu da maaş miktarının değişmesinde etkili rol oynuyor. Devlet hastanesinde çalışan diş doktoru maaşları, görevde bulunma süresine göre de değişiyor.

Yapılan son açıklamalara göre en düşük diş doktoru maaşı 8 bin 250 TL oldu. Meslekte deneyim kazanıldıkça bu oranda artış da gözlemleniyor. En yüksek diş doktoru maaşı ise 20 bin TL'dir. Özel sektör içerisinde çalışan diş hekimlerinin aldığı ücret, farklılık gösteriyor. Bu alanda diş doktorlarının çalışma süresi, uzman olduğu alan, baktığı hasta sayısı gibi koşullar alınan maaşı etkiliyor.