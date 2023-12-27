Diş Dolgusu Abdeste Engel Mi? Diş Dolgusu, Kaplama, İmplant Varken Abdest Alınır Mı?

Dinimizde gusül abdesti ve abdestin yeri oldukça önemlidir. Çünkü İslam dininde bir müslümanın, hem ibadet yerinin hem de giysilerinin tertemiz olması şarttır. Ancak abdeste engel teşkil eden bazı durumlar vardır. Kesik veya yaradan dolayı meydana gelen kanama, regl hali ve tırnaklarda oje olması bunlar arasındadır. Diğer merak edilenler ise diş dolgusu abdeste engel mi, kaplama, implant varken abdest alınır mı gibi hususlardır.

Diş Dolgusu Abdeste Engel mi?

Müslümanların Kur'an okumadan ve namaz kılmadan önce yaptıkları temizliğe, abdest adı verilir. Gusül abdesti ise adet ve lohusalığın bitiminden sonra ve cünüp halinde iken alınır. Abdestin en önemli kuralı ise yıkanılan yerlerin tamamına su değmesi ve iğne ucu kadar da olsa kuru bir yer kalmamasıdır. Bu konuyu ele alan ve farklı mezheplere mensup olan İslam alimleri, abdeste engel olan durumları biraz farklı yorumlamıştır.

Fakat genel olarak, boya, oje, ruj, jöle ve merhem gibi deri üzerinde katman oluşturan maddeleri sürmek abdeste engeldir. Öte yandan, diş dolgusu, implant ve kaplama gibi sağlık için yapılan protezler, abdest ve gusle mani değildir. Sadece çıkarılıp takılabilen yapay dişlerin, abdest sırasında çıkarılması gerekir. Aksi takdirde suyun ağız içinde dolaşması engellenmiş olunur.

Cünüp iken Kaplama Diş Yapılır mı?

Ağız sağlığı için çürüklerin ertelenmeden tedavi edilmesi gerekir. Çünkü ilerleyen zamanlarda diş kaybına ve diş eti hastalıklarına yol açabilir. Dinimize göre tedavi için diş dolgusu yaptırmak, protez diş ya da tel taktırmak ile kaplatmak caizdir ve abdest için engel değildir. Aynı şekilde sabit protezler de abdest için sorun oluşturmadığından rahatlıkla yaptırılabilir.

Öte yandan, bir Müslümanın cünüp iken yapması caiz olmayan eylemler bulunur. İbadet, bunların başında gelir ve bu nedenle özen gösterilmesi şarttır. Ancak cünüp iken tedavi maksadıyla dişlere dolgu yaptırmak, kaplatmak, protez diş ve tel taktırmak caizdir. Dini açıdan herhangi bir sorun teşkil etmediğinden gönül rahatlığıyla yaptırılabilir.