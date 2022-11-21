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Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:31 Son Güncelleme: 21.11.2022 10:32

Diş Fırçalamak Abdesti Bozar Mı? Misvak Kullanınca ve Diş Fırçalayınca Abdest Bozulur Mu?

Diş fırçalamak abdesti bozar mı sorusu kimilerinin aklına gelmiştir. Bir kısım durumlarda abdest bozulur ve tekrar abdest almak gerekir. diş fırçalayınca abdest bozulur mu sorusu da konu ile ilgili hassasiyet taşıyanların araştırma konularından biridir. Çeşitli dini kaynaklar ve âlimlerin değerlendirmeleri dikkate alınarak konu ile ilgili araştırma yapılabilir. Abdest aldıktan sonra diş fırçalamak abdesti bozar mı gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Diş Fırçalamak Abdesti Bozar Mı? Misvak Kullanınca ve Diş Fırçalayınca Abdest Bozulur Mu?

Diş fırçalamak abdesti bozar mı sorusuna cevap aranırken öncelikle Kur'an ve sünnet ekseninde konunun değerlendirilmesi gerekir. Diş fırçalayınca abdest bozulur mu araştırmasında kayda değer araştırma sonuçları da dikkate alınmalıdır. Bunun yanında mezheplere göre de konunun değerlendirme kriterlerinin farklı olduğu bilinmelidir. Abdest aldıktan sonra diş fırçalamak abdesti bozar mı sorusunun cevabı yazımın devamında.

Diş Fırçalamak Abdesti Bozar Mı?

Diş fırçalamak abdesti bozmaz. Fakat kimi durumlarda diş fırçalama esnasında diş eti kanaması olabilir. Bu durumda mezhepler arasında farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Hanefi mezhebine göre diş eti kanaması durumunda kanın tükürük içindeki miktarına bakılmalıdır. Eğer kan, tükürüğün yarısı veya yarısından fazla ise abdest bozulur. Daha küçük boyutlu kanamalarda abdest bozulmaz.
Şafii mezhebinde ise abdesti bozan haller sadece tuvalet ile ilgili hususlardır. Şafii mezhebinde diş eti kanaması abdesti bozmaz. Diş fırçalama ile ilgili hususlara bu eksende yaklaşmak gerekir.

Diş Fırçalayınca Abdest Bozulur Mu?

Yüce dinimizde temizliğe ayrı bir önem verilir. Bu kapsamda diş temizliği de özel öneme sahiptir. Fakat diş etlerinde sıklıkla kanama görülen kişilerin, abdesti riskli boyuta getirmemek adına abdestten önce dişlerini fırçalaması daha doğrudur. Alınacak küçük bir tedbirle tereddütlü durumun önüne geçilebilir.
Abdestli iken diş fırçalama esnasında diş etinizde kanama olduğunu fark ettiniz ve Hanefi mezhebine göre bu kanamanız boyutunu tespit edemiyorsanız da tekrar abdest almanız daha uygun olacaktır. Abdest, bedene zor gelen bir ibadet değildir. Dinimiz kolaylık dinidir ve hastalık sahibi olanların dahi nasıl abdest alması gerektiği bellidir. Bu eksende hareket ederek tereddütlü durumlarda tekrar abdest almak çok daha uygundur. Konu ile ilgili Diyanet kaynaklarını araştırabilirsiniz.

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Diş Fırçalamak Abdesti Bozar Mı? Misvak Kullanınca ve Diş Fırçalayınca Abdest Bozulur Mu?
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