Dış Gebelik Testte Çıkar Mı? Dış Gebelik Kanda ve İdrarda Belli Olur Mu?

Dış gebelik durumu, döllenmiş yumurtanın rahmin dışına yerleştiği bir gebelik türü olarak bilinir. Yumurtalar, rahmin içi yerine fallop adı verilen tüplerde büyür. Bu tüpler, zaman içerisinde zarar görerek iç kanama başlatır ve kişinin sağlığını risk altına sokabilecek durumlara yol açar. Genel olarak bakıldığında 80 gebelikten yaklaşık 1'i dış gebeliktir. Bu durum bazı kadınlar için hayatı tehdit edici bir durumdur. Normal hamilelik belirtileri ile aynı olduğundan fark etmek zor olabilir. Bu nedenle dış gebelik kanda ve idrarda belli olur mu, dış gebelik testte çıkar mı gibi soruların yanıtı önemlidir.



Dış Gebelik Testte Çıkar Mı?



Dış gebelik, normal gebelik ile aynı belirtileri gösterir. Regl gecikmesi, bulantı, memelerde hassasiyet, kusma gibi durumlar yaşanır. Bu nedenle normal gebelik ile karıştırmak oldukça mümkündür. Aynı tür belirtilerin olmasının yanı sıra, gebelik testi yapıldığında da sonuç pozitif çıkacaktır fakat burada dış gebelik olduğu anlaşılamaz.

Dış Gebelik Kanda ve İdrarda Belli Olur Mu?



Dış gebeliği tespit etmek için kullanılan en yaygın yöntem elbette görüntüleme testi olarak bilinir. Pelvik ultrason ile üreme organlarının görüntülerini oluşturmak amacı ile vajinaya bir ultrason probu yerleştirilir. Bu sayede hamileliği kanıtlayacak bir gebelik kesesinin olup olmadığı rahatlıkla kontrol edilebilir. Dış gebelik durumunda ultrason görüntüsü almak, problemin teşhisi için oldukça önemlidir.

Ayrıca koryonik gonadotropin yani hCG seviyesini ölçmek amacı ile yapılan kan desti de dış gebeliğin teşhis edilmesinde önemli rol oynar. Normal bir gebelikte, hamileliğin ilk haftalarında hCG değeri hızla yükselirken, dış gebelikte hCG değeri beklenenden daha düşük ya da olması gereken hızda yükselmiyor olabilir.

İdrar testinde ise dış gebeliğin tıpkı normal gebelikte olduğu gibi hormonları tetiklemesinden dolayı, pozitif sonuç çıkabilir. Bu nedenle dış gebeliğin tam olarak anlaşılabilmesi için pelvik ultrason ya da BETA hCG testlerinin yapılması gerekir. Bu sayede doğru bir sonuç elde edilecektir.