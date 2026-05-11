Diş hekimi eşini çocuklarının gözü önünde katletmişti! Caninin savunması pes dedirtti

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi.

'KOMŞULARIMIZA SORSUNLAR'

Çetin, Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada ise öldürdüğü eşinin ailesi ve boşanma davası hakimini suçlayarak, "Komşularımdan sorsunlar bakalım, bu kadar süreç içerisinde defalarca oradan geçmeme rağmen, kaç defa tartışmamız olmuştur, kaç defa hakaretim olmuştur. Ama sadece bir şey olmuştur, 19 ay boyunca bizi oyalayan, Bursa 7'nci Aile Mahkemesi Hakiminin yapmış olduğu bir oyun. O hakim, aldığı talimatlarla boşanma davamızı 19 ay boyunca uzatıp, 60 yaşımdan sonra benim hayatımı bitirdi" dedi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise "Burada olmayan hakimin arkasından konuşmayalım" diyerek sanığa tepki gösterdi.