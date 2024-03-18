Diş hekimi Şeyma Biran cinayeti davasında karar

Kadıköy'de ilk kez muayenehanesine gittiği diş hekimi Şeyma Biran'ı (64) 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Ziya Ersoy'un yargılandığı davada karar çıktı. Savunmasında "Durduk yere 51 yaşında hırsızlık ve katilliğim tutmuş olamaz" diyen sanık üzgün olduğunu dile getirdi. Mahkeme ise davayı karara bağlayarak sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapse çarptırdı. Diğer tutuksuz sanık ise beraat etti.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ziya Ersoy bulunduğu cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Abdullah Artut ve müştekiler ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"DURDUK YERE HIRSIZLIĞIM VE KATİLLİĞİM TUTMUŞ OLAMAZ"

Tutuklu sanık Ziya Ersoy daha önceki celselerde yaptığı savunmasında, "Çakralarımı açmak için vücudumun çeşitli yerlerine dokundu" şeklinde savunma yapmasına rağmen son duruşmada savunmasını değiştirdi. Karakol ifadesinde baskı ve şiddetin olduğunu ileri süren sanık, "İki, üç kere yere düştüm. Avukat istedim olmaz dediler. İşitme cihazım ve gözlüğümde yanımda yoktu. Savcılıkta da aynı memurlar yanımdaydı. Karakolda kamerada vardı. O görüntülerde istenebilir. Söylemediğim şeylerde yazıldı. Komple soyduğumu ve darp ettiğimi anlatmadım. Maktul ile bir kavgam yoktur. Durduk yere 51 yaşında hırsızlık ve katilliğim tutmuş olamaz. Her şey için üzgünüz" dedi.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 11 YIL HAPİS

Duruşmada Cumhuriyet savcısı sanık Ziya Ersoy'un cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ziya Ersoy'un "Nitelikli kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Nitelikli yağma" suçundan 11 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, diğer sanık Abdullah Artut ise beraat etmesine hükmetti.