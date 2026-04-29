Diş hekimleri de akupunktur yapabilecek

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) hizmeti verebilecek sağlık kuruluşlarının kapsamı genişletildi. Yapılan düzenlemeyle daha özellikli ve riskli hasta gruplarına hizmet sunan GETAT uygulama merkezlerinin devlet hastaneleri ile 100 yatak ve üzeri kapasiteye sahip özel hastanelerde, aile hekimlikleri ve evde sağlık hizmet birimlerinde açılabilmesi mümkün hale getirildi. Yine diş hekimleri
de akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük, homeopati, kupa, mezoterapi, proloterapi, ozon ve müzikterapi gibi uygulamalarla hizmet verebilecek. Osteopati ve kayropraksi uygulamaları da sertifika almış hekimler ve fizyoterapistler tarafından uygulanabilecek. Refleksoloji uygulamaları ise sertifikalı sağlık çalışanları tarafından yapılabilecek.