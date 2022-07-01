Diş İpi Nasıl Kullanılır? Doğru Diş İpi Kullanımı Fırçalamadan Önce Mi Sonra Mı?

Diş ipi kullanımında birçok hata yapılmaktadır. Size doğru diş ipi kullanımı hakkında tavsiyeler vereceğiz. Bunun yanında diş ipi kullanımında en çok merak edilen soru; diş ipinin fırçalamadan önce mi sonra mı kullanılacağıdır. Bu tarz soruları yazımızda sizler için yanıtlayacağız. Tabii bunları anlamak için diş ipinin tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını iyi bilmek gerekmektedir. Yazımızda sizler için diş ipiyle alakalı merak eden soruları yanıtladık…

Diş İpi Nasıl Kullanılır?

Diş ipi, dişler arasında kalan yiyecek artıklarının çıkarılması için kullanılan bir malzemedir. Bu yiyecek artıklarının uzaklaştırılması, ağız ve diş sağlığı için oldukça önemlidir. Aksi halde yiyecek artıklarının orada birikmesi zamanla plak birikimine yok açar. Bunun ardı sıra diş çürükleri ve diş eti hastalıkları meydana gelmektedir. Bu nedenle diş ipi kullanımı, oldukça önemlidir. Ayrıca diş ipi, dişinizi fırçaladıktan sonra kullanmanız gereken bir malzemedir.

Diş ipi kullanımından bahsedecek olursak, ilk olarak yaklaşık 40 cm uzunluğunda diş ipini kesmeniz gerekmektedir. Ardından elinizin işaret ve başparmak arasına alıp, diğer ucunu da diğer elin işaret ve başparmağı arasına almalısınız. Daha sonra baş ve işaret parmağınız ile ipi iyice gerginleştirip, yavaşça diş aralarınıza diş etlerinize hafifçe değecek şekilde bastırıp diş ara yüzüne sarılarak yukarı doğru çekmelisiniz. Bu işlemleri yaparken diş etlerinize zarar vermemeye çalışmanız gerekmektedir.

Kürdanlı Diş İpi Kullanımı

Kürdanlı diş ipi kullanımı daha basittir. Çünkü diş ipi hazırlamakla uğraşmadan sadece dişlerin arasındaki yiyecek artıklarını temizleyerek dişlerini temizlemiş olursunuz. Genelde bu malzemeler plastikten yapılmaktadır. Plastik kısmından tutup dişlerin arasından diş etine kadar biraz baskı uygulayıp çıkarmanız yeterlidir.

Doğru Diş İpi Kullanımı Fırçalamadan Önce Mi Sonra Mı?

Doğru diş ipi kullanımı dişlerinizi fırçalamadan önce olmaktadır. Doğru diş ipi kullanımı için şunlara dikkat etmelisiniz:

Yaklaşık 40 santimetrelik diş ipini elinize alın Daha sonra ipliğin büyük bir bölümünü orta parmaklarınızın çevresine sarın. Ardından kullanmak için dört veya beş santimetrelik ipi açıkta bırakabilirsiniz.

Diş ipini, baş parmak ve işaret parmakları arasında gerili tutmanız gerekir. Sonra dişleriniz arasında nazikçe yukarı ve aşağı doğru hareket ettirmelisiniz.

İpliği tüm diş yüzeylerinde sert baskı uygulamadan gezdirin ve ipin dişeti çizgisini geçtiğine emin olmalısınız.

Diş ipini kesinlikle zorlamayın. Eğer zorlarsanız hassas dişeti dokusu kesilmesi veya doku ezilmesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Dişten dişe geçerken diş ipinin temiz bölümlerini kullanmanız çok önemlidir.

Diş ipini çıkarmak içinde ipliği dişinizden yukarı ve dışarı taşımak için aynı ileri geri hareketini yapmalısınız.

Eğer diş ipi kullanımında herhangi bir diş problemi ile karşılaşıyorsanız bu konuda uzman bir diş hekiminden yardım almanız tavsiye edilir.