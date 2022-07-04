Dış Kulak İltihabı Belirtileri Ve Tedavisi - Dış Kulak İltihabı Nasıl Geçer, Neden Olur, Ne İyi Gelir?

Dış kulak iltihabı, çocuklarda ve yetişkinlerde oldukça sık karşılaşılabilen bir rahatsızlık türüdür. Kirli denizler veya havuzlar ve buralardan kulağa kaçan sular gibi etkenlerden dolayı dış kulak iltihabı görülmektedir. Dış kulak iltihabına yakalanan hastaların kafalarında birçok soru işaretleri bulunmaktadır. Soru işaretlerinin yanında da korkular ve kuşkular da bulunur. Dış kulak iltihabı nasıl geçer, neden olur, ne iyi gelir? Bu sorulardan bir kaçıdır. Dış kulak iltihabı belirtileri ve tedavisi hakkında merak ettiklerinizin yanıtlarını hazırladık. İşte bu sağlık sorunu hakkında bilmeniz gerekenler…
Dış kulak yolu nemli ve sıcak bir alanda yer almaktadır. Bakteri ve mantarların sevdiği ortamlar diyebiliriz. Bu ortamlarda kolayca üreyebilir ve kolay hastalanmanıza sebep olabilirler. Sıcak havalarla beraber dış kulak iltihabı vakaları da artmaktadır. Bunun nedeni hem sıcak hava hem de sıcak havadan dolayı deniz ve havuza ihtiyaç duyulmasından dolayı hastalık riskinin artması diyebiliriz. Dış kulak iltihabı nedenleri arasında şunları sıralayabiliriz:
Dış kulak iltihabı belirtileri enfeksiyonun şiddetine göre farklılık gösterebilmektedir. O yüzden hafif belirtileri şu şekilde sıralayacağız:
Eğer orta derecede dış kulak iltihabı rahatsızlığınız varsa belirtiler şu şekilde olabilmektedir:
Eğer ileri derecede dış kulak iltihabı rahatsızlığınız varsa belirtiler şu şekilde olabilmektedir:
Not: Şiddetli ağrı ve ileri düzeyde belirtiler durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır. Uzman doktor kontrollerinden geçerek doktorun önerilerini uygulamalısınız.
Dış kulak iltihabı tedavisine bir KBB uzmanı bakmaktadır. Yapılan fiziksel muayene ile dış kulak yolu iltihabının direkt tanısı konulabilmektedir. Kulakta kir ya da mantar kitlesi varsa KKB uzmanı gerekli temizliği yapmaktadır. Bunun dışında herhangi bir farklı yöntemi denemeniz tavsiye edilmemektedir. Dış kulak yolu iltihabı kişinin durumuna bağlı olarak kulak damlaları ve ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Kişiye ağrı kesici verilebilmektedir.