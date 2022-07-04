Dış Kulak İltihabı Belirtileri Ve Tedavisi - Dış Kulak İltihabı Nasıl Geçer, Neden Olur, Ne İyi Gelir?

Dış kulak iltihabı, çocuklarda ve yetişkinlerde oldukça sık karşılaşılabilen bir rahatsızlık türüdür. Kirli denizler veya havuzlar ve buralardan kulağa kaçan sular gibi etkenlerden dolayı dış kulak iltihabı görülmektedir. Dış kulak iltihabına yakalanan hastaların kafalarında birçok soru işaretleri bulunmaktadır. Soru işaretlerinin yanında da korkular ve kuşkular da bulunur. Dış kulak iltihabı nasıl geçer, neden olur, ne iyi gelir? Bu sorulardan bir kaçıdır. Dış kulak iltihabı belirtileri ve tedavisi hakkında merak ettiklerinizin yanıtlarını hazırladık. İşte bu sağlık sorunu hakkında bilmeniz gerekenler…

Dış Kulak İltihabı Neden Olur?

Dış kulak yolu nemli ve sıcak bir alanda yer almaktadır. Bakteri ve mantarların sevdiği ortamlar diyebiliriz. Bu ortamlarda kolayca üreyebilir ve kolay hastalanmanıza sebep olabilirler. Sıcak havalarla beraber dış kulak iltihabı vakaları da artmaktadır. Bunun nedeni hem sıcak hava hem de sıcak havadan dolayı deniz ve havuza ihtiyaç duyulmasından dolayı hastalık riskinin artması diyebiliriz. Dış kulak iltihabı nedenleri arasında şunları sıralayabiliriz:

Kirli sularda yüzmek,

Kulağı kaşımak ve karıştırmak,

Kulak içinde yabancı cisim olması,

Alerji,

Kulağın yıkanması.

Dış Kulak İltihabı Belirtileri

Dış kulak iltihabı belirtileri enfeksiyonun şiddetine göre farklılık gösterebilmektedir. O yüzden hafif belirtileri şu şekilde sıralayacağız:

Kulak kepçesinde hafif ağrı

Berrak, kokusuz kulak akıntısı

Kulağının iç bölgesinde hafif kızarıklık

Kulak kanalın kaşıntı

Eğer orta derecede dış kulak iltihabı rahatsızlığınız varsa belirtiler şu şekilde olabilmektedir:

İşitmede zorluk çekme

Kulakta daha kapsamlı kızarıklık

Kulak kanalında daha yoğun kaşıntı

Artan kulak ağrısı

Yoğun kulak akıntısı

Kulak derisi pullu ve döküntülü görülebilir

Kulak içinde dolgunluk hissi ve tıkanma

Eğer ileri derecede dış kulak iltihabı rahatsızlığınız varsa belirtiler şu şekilde olabilmektedir:

Yüksek ateş görülebilir

Yüz, boyun veya başı yan tarafına yayılabilecek şiddetli ağrı

Kulak kanalının tamamen tıkanması

Boyundaki lenflerde şişlik

Şiddetli ağrı yüzünden yemek yememek

İşitmede yaşadığı sorunlar daha da artabilir

Dış kulakta kızarıklık veya şişme görülebilir

Sarı-yeşil renkli ve kötü kokulu akıntı

Not: Şiddetli ağrı ve ileri düzeyde belirtiler durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır. Uzman doktor kontrollerinden geçerek doktorun önerilerini uygulamalısınız.

Dış Kulak İltihabı Nasıl Geçer?

Dış kulak iltihabı tedavisine bir KBB uzmanı bakmaktadır. Yapılan fiziksel muayene ile dış kulak yolu iltihabının direkt tanısı konulabilmektedir. Kulakta kir ya da mantar kitlesi varsa KKB uzmanı gerekli temizliği yapmaktadır. Bunun dışında herhangi bir farklı yöntemi denemeniz tavsiye edilmemektedir. Dış kulak yolu iltihabı kişinin durumuna bağlı olarak kulak damlaları ve ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Kişiye ağrı kesici verilebilmektedir.

Dış Kulak İltihabına Ne İyi Gelir?