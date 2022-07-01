Diş Taşı Temizliği Nasıl Yapılır? Evde Diş Taşı Nasıl Temizlenir Ve Nasıl Önlenir?

Diş taşı, gün içinde yediğiniz veya içtiğiniz her gıdada giderek artmaktadır. Bu gıdalar dişe yapışır ve o bölgede zamanla bakteri oluşumu gözükmektedir. Bu durumda dişin her gün fırçalanması gerekmektedir. Eğer fırçalanması bu bölgeler sertleşir. Sertleşme sonucunda burada bazı sert yapılı mineraller oluşur. Bunun sonucunda da diş taşı oluşumu gözükür. Peki, evde diş taşı temizliği nasıl yapılır ve nasıl önlenebilir? Gibi soruların cevabı…

Diş Taşı Nasıl Temizlenir?

Diş taşının bazı belirtileri bulunmaktadır. Genelde sarı veya kahverengiye dönük, kirli bir görünüme sahiptir. Sertleştikten sonra fırçayla temizlenmesi çok zor hale gelir. Diş taşının en büyük risklerinden biri de ilerleyen süreçlerde iltihaplanmalara neden olmasıdır. Bu nedenle diş taşı temizliği oldukça önemlidir.

Diş taşı temizliğinin genellikle uzman hekim yardımıyla altı ayda bir yapılması önerilmektedir. Diş hekimleri, özel aletler yardımıyla oluşan sert plakları temizleyebilmektedir. Dişler temizlendikten sonra parlatılma işlemi yapılmaktadır. Bu işlemler sonucunda dişiniz daha parlak ve temiz hale gelmektedir.

Evde Diş Taşı Temizliği

Evde diş taşı temizliği yapmak riskli olsa da birkaç malzemeyle yapılabilir. Diş taşı temizlemenin en pratik yolu, diş ipiyle temizlemektir. Kürdanlı diş ipiyle temizlemek daha basittir.

Öncelikle dişinizi güzel bir şekilde fırçalamanız gerekmektedir.

Bu işlemin ardından diş ipini kullanarak iki diş arasından diş etine kadar aşağı yukarı hareketlerle diş etine zarar vermeden dişlerinizi temizleyebilirsiniz.

Burada genelde C harfine benzer şekilde hareketler yapılmalıdır.

Bu işlemler sonucunda diş taşlarından büyük ölçüde kurtulmuş olursunuz.

Diş Taşı Nasıl Önlenir?

Ağız sağlığını korumak için dişlerimize sahip çıkmak önemlidir. Gün içerisinde tüketilen besinler özellikle diş sağlığını bozmaktadır. Bunun dışında hormonal sorunlar ve genetik faktörler de ağız ve diş sağlığını etkileyen unsurlardır. Bu nedenle, dişleri fırçalamak tek başına ağız sağlığı için yeterli değildir. Diş taşı da neredeyse çoğu insanın başına gelen önemli olabilecek problemlerden biridir.

Düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı diş taşının tekrar oluşmasını önlemeye yardımcı olmaktadır. Bunun yanında düzenli diş hekimi kontrolleri de diş taşının önüne geçebilmektedir. Bunun için her altı ayda bir veya önerilen sıklıkta bir diş hekimini ziyaret etmeniz tavsiye edilir. Çünkü diş hekimi diş taşının tekrar oluşup oluşmadığını rahatlıkla test edebilir. Ayrıca diş hekimi fırçalama tekniği konusunda size tavsiyelerde de bulunacağı için diş taşının oluşumunu engelleyebilirsiniz.