Dışişleri’nden Suriye’nin istikrarı için açıklanan yol haritasına destek: “Memnuniyetle karşılıyoruz”

Giriş Tarihi: 17.9.2025 00:44

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin güney vilayetlerinden olan Süveyda'da istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin Süveyda vilayeti için açıklanan yol haritasına destek verdi. Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye; toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." İfadelerine yer verildi.

