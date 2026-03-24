DİSK-Tugay zirvesinden kısmen anlaşma çıktı

Dün saat 15.30'da başlayan görüşme sonrası sendika kasım ayı ikramiyesinin mart ayı sonuna doğru hesaplara yatırılacağını duyurdu. Sendika diğer alacaklarla ilgili işyeri temsilcileri ile sendika yöneticilerinin önümüzdeki Cuma günü bir araya gelip ödeme takvimi konusunda çalışma yapacağını açıkladi. İZBB Başkanı Tugay ile sendika arasındaki zirveden kısmen anlaşma çıkması şimdilik işçi eylemlerinin ertelenmesini sağladı. İZBB çatısı altında değişik birimlerde görev yapan yaklaşık 20 bin işçinin gıda kartları, fazla mesai ücretleri 2 ikramiye, gece farklarından kaynaklanan kişi başı ortalama 80 ila 90 bin lira arasında alacağı bulunuyordu.

Geriye dönük alacaklarını alamadıkları için Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışan yaklaşık 20 bin işçinin merakla beklediği Tugay - Sendika zirvesi kısmen uzlaşma ile sonuçlandı.

GECİKMELİ BAŞLADI, 2 SAAT SÜRDÜ

24 Mart Salı günü saat 13.30'da başlaması beklenen toplantı İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın yoğun programı nedeniyle saat 15.45'te başladı.

AY SONUNA KADAR 1 İKRAMİYE TUTARI HESAPLARA YATIRILACAK

Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası üyelerini SMS mesajı ile bilgilendiren sendika içerideki ödenmeyen 2 ikramiyeden biri olan Kasım ayı ikramiyesinin Mart ayı sonunda yani önümüzdeki hafta içinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Sendika geri kalan işçi alacakları ile ilgili olarak da önümüzdeki Cuma günü belediye bürokratları ile sendika yöneticilerinin bir araya gelip toplantı yapacağını, bu toplantıda ödeme takviminin netleştirileceğini açıkladı.

CUMA GÜNÜ TARAFLAR TEKRAR BİR ARAYA GELECEK

Taraflar arasında sağlanan kısmi anlaşma ile işçi eylemleri şimdilik ertelendi. Cuma günü belirlenecek ödeme takviminde aksama olması halinde sendika yönetimi yeni bir durum değerlendirmesi yapıp hol haritası belirleyebilecek. Belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan yaklaşık 20 bin işçinın içeride gıda kartları, fazla mesai ücretleri, 2 ikramiye ve gece çalışma farklarından kaynaklanan alacakları bulunuyor. Gözü kulağı bugün öğlen saat 13.30'da başlayacak olan DİSK-İZBB Başkanı Cemil Tugay görüşmesine çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında yapılacak görüşmede, çalışanların uzun süredir gündeme getirdiği başlıklar ele alınacak.

GÖRÜŞME 13.30'DA BAŞLAYACAK

Görüşmenin bugün saat 13.30'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantının ana konusunu, özellikle belediye bünyesinde görev yapan personelin çalışma koşulları ve içeride kalan ödenmeyi bekleyen işçi alacakları oluşturuyor

SORUNLAR MASAYA YATIRILACAK

DİSK- Tugay zirvesinde belediye çatısı altında görev yapan güvenlik personelinin Nace koduna ilişkin yaşadığı sorunlar yer alıyor. İş kolu sınıflandırmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorun görüşmede masaya yatırılacak.

YA ANLAŞMA YA EYLEM

Bunun yanı sıra maaş ödemeleri, yan haklar ve son dönemde ödemelerde yaşanan gecikmeler de görüşülecek konular arasında yer alıyor. Büyükşehir belediyesinde çalışan işçilerin geriye dönük ortalama 80-90 bin TL'lik alacağı bulunuyor. Görüşmeden sonuç çıkmazsa sendikanın yeniden eylemlere başlayabileceği ifade ediliyor.