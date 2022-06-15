Disney Plus’ta yayınlanacak Türk dizileri hangileri? Disney Plus dizileri, içerikleri nelerdir?

DİSNEY PLUS TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETİ 2022

Disney Plus'ın web sitesinde yayınlanan duyuruya göre Tanışma Paketi adı verilen paket ile kullanıcılar 12 aylık paketi 8 ay fiyatına satın alabilecek. Kampanyadan yararlanmak için disneyplus.com adresindeki Şimdi Kaydol butonuna tıklayarak e-posta adresinizi girmeniz yeterli. 14 Haziran'da e-posta adresinize kampanya teklifi gönderilecek. Böylece 26 Haziran'a kadar e-postadaki bağlantıya tıklayarak 279,90 TL'ye 12 aylık abonelik başlatabileceksiniz.