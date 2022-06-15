Disney Plus’ta yayınlanacak Türk dizileri hangileri? Disney Plus dizileri, içerikleri nelerdir?

Disney Plus dizileri, içerikleri platformun Türkiye'de yayına girmesinin ardından vatandaşların gündmindeki yerini aldı. Birbirinden ünlü Türk oyuncularla da içerik üretmeye başlayan kanal şimdiden büyük ilgi gördü. Öte yandan "Disney Plus dizileri, içerikleri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Disney Plus'ta yayınlanan diziler, içerikler ve detaylar...
DİSNEY PLUS İÇERİKLERİ NELERDİR?
-Star Wars içerikleri
National Geographic belgeselleri ve dizileri
"How I Met Your Mother", "The Simpsons", "The Walking Dead" ve "Lost"
"Fineas ve Förb"
- "Kaçış", Mustafa Kemal Atatürk gibi yerli diziler, "Recep İvedik"
- "Free Guy" ve "The King's Suit"
- Disney ve Pixar'ın "Soul" ve "Luka"
- Marvel filmi ve Marvel dizisi
Türkiye'de ilk yerli içerik Kaçış dizisi de büyük ses getirdi. Türkiye'den birçok ünlü oyuncunun yapımda yer alması dikkat çekiyor.
DİSNEY PLUS TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETİ 2022
Disney Plus'ın web sitesinde yayınlanan duyuruya göre Tanışma Paketi adı verilen paket ile kullanıcılar 12 aylık paketi 8 ay fiyatına satın alabilecek. Kampanyadan yararlanmak için disneyplus.com adresindeki Şimdi Kaydol butonuna tıklayarak e-posta adresinizi girmeniz yeterli. 14 Haziran'da e-posta adresinize kampanya teklifi gönderilecek. Böylece 26 Haziran'a kadar e-postadaki bağlantıya tıklayarak 279,90 TL'ye 12 aylık abonelik başlatabileceksiniz.
DİSNEY PLUS FİYATI NE KADAR?
Disney+ aylık abonelik: 34,99 TL
Disney+ yıllık abonelik: 349,90 TL
Disney+ Tanışma Paketi (yıllık): 279,90 TL