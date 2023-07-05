Disney Prensesleri – En Güzel Disney Prensesleri İsimleri ve Özellikleri

Pek çok bireyin çocukluğundan bu yana çizgi film ve masal sektöründen aşina olduğu Disney prensesleri günümüzde çocukları tarafından da oldukça ilgi görmektedir. Bilhassa kız çocukları en güzel Disney prensesleri adları ve özelliklerini merak ediyor, haklarında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, toplamda kaç tane Disney prensesi var? Detaylı yanıtları ve Disney prensesleri isimlerini içeriğimizde bulabilirsiniz.

Disney Prensesleri İsimleri Ve Özellikleri

Kız çocuklarının hayallerini süsleyen güzeller güzeli Disney prensesleri hayli çok. Onların özellikleri hakkında detaylara hakim olmak çocuklar arasında en keyif veren eylemler arasında yer almaktadır. Bizlerde en güzel Disney prenseslerinin isimlerini ve özelliklerini sizler için sıraladık;

Pamuk Prenses: Pamuk Prenses ve 7 Cüceler isimli eserin baş kahramanıdır, 1937 yılından bu yana dünya genelinde bilinen Pamuk Prenses naif ve iyi kalpli olduğu kadar da güzeldir. Onun iyiliğini ve güzelliğini kıskanan kötü kalpli kraliçeden kurtulmak için sığındığı minik evde 7 adet cüceyle yaşar.

Külkedisi (Sindirella): Dünya genelinde en çok bilinen ve sevilen diğer bir Disney prensesidir. Üvey annesi ve üvey kız kardeşleri tarafından sevilmeyen güzeller güzeli Sindirella'nın masalını, 'gece yarısında bal kabağına dönüşen araba' ile hatırlarız.

Ariel: Denizlerin prensesi olarak bilinen bu prenses güzeller güzeli bir denizkızıdır, ancak insan olmak ve insanlarla bir arada yaşamayı çok istemektedir. Kıpkırmızı saçları ve masmavi gözleriyle oldukça güzeldir. Denizi seven çocukların göz bebeği prenseslerden birisidir.

Rapunzel: Yine oldukça tanınan ve sevien diğer bir Disney prensesi olan Rapunzel boyunu aşan güzel saçları ile meşhurdur. Kapatıldığı kuleden kurtulması yine o güzel saçlarının yardımı ile olacaktır. Rapunzel dünya genelinde uzun saç simgesi olmuş bir prensestir.

Elsa: Son yıllarda kız çocuklarının hayranlığını ve ilgisini kazana Elsa, kar ülkesinin prensesidir. Baş kahramanı olduğu birçok animasyon film vardır. Doğuştan kar ve buz gücü olan Elsa bu güçlerinden korktuğu için kendini halkından uzak tutarak yaşarken bir gün güçlerini kontrol etmeyi öğrenir, insanlarla barış içinde yaşamaya başlar.

Pocahontas: 1990'lı yıllarda hayata geçirilen Pocahontas esmer teni ve koca gözleri ile çok güzel bir Disney prensesidir. Diğer prenseslerden onu ayıran ilk özelliği ise hayali ya da masal prensesi olmamasıdır, çünkü Pocahontas bir Kızılderili prensesidir.

Jasmine: Prenses Jasmine de Disney prensesleri arasında en sevilen ve bilinenlerdendir. Alaaddin'in Sihirli Lambası masalının karakterlerinden birisi olarak bilinen Jasmine padişah kızıdır. Güzel olduğu kadar zekidir de, lambayı çalan kötü büyücülerle mücadele içindedir.