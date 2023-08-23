Haberler Yaşam Haberleri Dıştan Yanmalı Motorlar Hangi Enerjiyi Mekanik Enerjiye Dönüştürür? Enerji Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?
Giriş Tarihi: 23.8.2023 09:47 Son Güncelleme: 23.8.2023 09:48

Dıştan Yanmalı Motorlar Hangi Enerjiyi Mekanik Enerjiye Dönüştürür? Enerji Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?

Motorlu araçlarda bulunan birçok farklı motor türü bulunmaktadır. Dıştan yanmalı motorlar da bu motor çeşitlerinden biridir. Diğer türlere nazaran daha az bir güce sahip olmakla birlikte yapısal açıdan daha büyüktür. Bu motor çeşidiyle alakalı bilgi sahibi olmak isteyen birçok kişi, dıştan yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür ve enerji dönüşümü nasıl gerçekleşir konuları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Dıştan Yanmalı Motorlar Hangi Enerjiyi Mekanik Enerjiye Dönüştürür? Enerji Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?

Dıştan yanmalı motor, arabalarda çalışmayan ve yakıtın aracın dışına takılıp kullanıldığı bir motor çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha çok gemi, tren gibi araçlarda kullanılmaktadır. Ayrıca daha az basınç ürettiği için havaya yayılan gaz oranı da oldukça azdır. Konuyla yakından ilgilenenler için dıştan yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür ve enerji dönüşümü nasıl gerçekleşir sorularının cevaplanması önemlidir.

Dıştan Yanmalı Motorlar Hangi Enerjiyi Mekanik Enerjiye Dönüştürür?

Günümüzde var olan motor türlerinden biri dıştan yanmalı bir diğeri ise içten yanmalı motorlardır. İçten yanmalı motorlar normal araçlarda kullanılırken dıştan yanmalı motor çeşitleri ise daha büyük makineye sahip olan tren, gemi gibi araçlarda tercih edilmektedir. Dıştan yanmalı motorlar daha düşük basınçla çalıştıkları için çevre dostu olarak da tanımlanmaktadır. Etrafa yayılan gaz oranı düşük olduğundan çevre kirliliği oluşturmazlar. Bu motor türleri ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürme özelliğine sahiptir.

Dıştan Yanmalı Motorlarda Enerji Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?

Dıştan yanmalı motorlar, yaygın olarak sanayi veya fabrikalar için üretilen buhar makinesi gibi araçlarda kullanılmaktadır. Bu tür motor sisteminde yakıt, adından da belli olduğu üzere motorun dış tarafında çalışmaktadır. Yanma güçleri oldukça düşük olan bu motor çeşidinde ısı enerjisi ön plana çıkmaktadır. Yanmanın etkisiyle sıcak gazlarda ısı enerjiyi meydana gelmektedir. Bu oluşan enerji başka bir akışkan vasıtasıyla mekanik enerjiye çevrilmekte ve bu olay neticesinde enerji dönüşümü gerçekleşmektedir.

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Dıştan Yanmalı Motorlar Hangi Enerjiyi Mekanik Enerjiye Dönüştürür? Enerji Dönüşümü Nasıl Gerçekleşir?
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