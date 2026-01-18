’Distaste’ isimli hesabın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen suç teşkil eden paylaşımlara yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyona imza attı. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde faaliyet gösteren ve yaptığı paylaşımlarla tepki çeken "Distaste" kullanıcı adlı sayfanın yöneticisi olduğu tespit edilen Fahrettin Gökberk Akbulut yakalandı.

Savcılık tarafından yürütülen titiz incelemeler sonucunda, söz konusu hesabın paylaşımlarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun unsurlarının oluştuğu belirlendi. Toplumsal barışı bozmaya yönelik içerikler ürettiği ve provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen sayfa yöneticisi Akbulut, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.