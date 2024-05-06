Divriği Ulu Cami 9 yıllık restorasyonunun ardından ibadete açıldı

Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1228-1243 tarihleri arasında yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 2015 yılında kapsamlı bir restorasyona alındı. İbadete ve ziyaretçilere kapatılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasında 9 yıl boyunca titizlikle sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle ibadete açılışını gerçekleştirdiği programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Osman Boyraz, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, il protokolü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans sistemiyle Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın açılışını gerçekleştirildi.

Camide 9 yıl aranın ardından öğle namazı kılındı. 2015 yılında restorasyonuna başlanılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda çatı değişimi, lazer temizleme, enjeksiyon sistemi, güçlendirme çalışması gibi işlemler yapıldı.

Caminin etrafında bulunan 190 bina kamulaştırılarak çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde Hükümdar Süleyman Şah'ın oğlu Ahmed Şah tarafından 1228 yılında yaptırılan Divriği Ulu Camii 1280 metrekare, caminin bitişiğinde Behram Şah'ın kızı Melike Turan Melek'in aynı yıl yaptırdığı darüşşifa da 768 metrekarelik alanda bulunuyor.