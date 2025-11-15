Diyabet riskine karşı düzenli fiziksel aktivite

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, düzenli fiziksel aktivitenin diyabet riskini yüzde 58 oranında azalttığını belirtti. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Alihan Oral, diyabetin görülme sıklığının son yıllarda dünya genelinde yükseldiğini kaydetti. Oral, güncel verilere göre 20-79 yaş arasındaki 9 yetişkinden 1'inin diyabetle yaşadığını, 2050 yılına gelindiğinde ise her 8 kişiden 1'inde diyabet görülmesinin beklendiğini ve hastalığın artık küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı. Diyabetin yalnızca bir kan şekeri yüksekliği değil, tüm organ sistemlerini etkileyen ciddi bir metabolik hastalık olduğuna işaret eden Oral, Türkiye'de 9 milyondan fazla kişinin diyabetle yaşadığını, diyabetli birey sayısının ise son 20 yılda neredeyse iki katına çıktığını anlattı.