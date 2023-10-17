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Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:37 Son Güncelleme: 17.10.2023 11:37

Diyadin Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ağrı Diyadin Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Kas ve eklem ağrıları ile romatizmadan şikayetçi olanlar, Diyadin Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir öğrenmek isteyebilir. Bu termal sular, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin farklı birçok yerinden ziyaretçi çeker. Özellikle sonbahar ve kış aylarında dolup taşan Diyadin Kaplıcaları'na gideceklerin merak ettiği noktalar, Ağrı Diyadin Kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir sorularıdır.

Diyadin Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ağrı Diyadin Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Diyadin Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir diye araştıranlar olabilir. Travertenleri ve kalker tüfleri ile ünlü bu kaplıcaların sıcaklığı, cilt için ideal bir seviyededir. Sağlık için pek çok yararı bulunsa da bazı hastaların girmesi, onlar için riskli olabilir. Özellikle kalp, epilepsi, şeker, kanser ve obezite hastaları için risklidir. Gitmek isteyenlerin, Ağrı Diyadin Kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir öğrenmesinde fayda vardır.

Diyadin Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ağrı'ya bağlı Diyadin ilçesindeki bu kaplıcalar, ilçe merkezine ortalama olarak 5-6 km uzaklıkta bulunur. Şehir merkezinden ise 60 km mesafededir ve 1-2 kilometrelik geniş bir alana kuruludur. Davut, Yılanlı ve Köprü kaplıcaları, birbirinden ayrı bölgelerde bulunur. Murat Nehri ise direkt olarak Diyadin Kaplıcaları'nın bulunduğu alanın ortasından geçer. Buranın deniz seviyesine olan yüksekliği ise yaklaşık olarak 1.925 metredir. Uçak, tren, şehirlerarası otobüs hatları veya şahsi araç ile önce Ağrı'ya, daha sonra da Diyadin Kaplıcaları'na varmak mümkündür. Özel araç ile İstanbul ve İzmir'den gidecekler, D100/E80 üzerinden yola çıkmalıdır. Ankara'dan ulaşmak için ise D200/E88 yolları kullanılmalıdır. Ayrıca Ağrı il merkezinden kalkan servisler ile Diyadin Kaplıcaları'na rahatlıkla varılabilir.

Diyadin Kaplıcaları Suyu Kaç Derecedir?

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan bu kaplıcaların sıcaklığı, 60-70°C arasındadır. Suları yüksek oranda, bikarbonat, sülfat, klorür, kalsiyum ve karbondioksit gazı içerir. Mineralizasyon toplamı 1 gr/lt olmasından dolayı insan sağlığı açısından çok yararlıdır. Diyadin Kaplıcaları'nın diğer faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Akne, egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarına
  • Romatizma ve fıtığa
  • İskelet sistemi hastalıklarına
  • Optik nevrite
  • Kadın hastalıklarına
  • Eklem ağrılarına ve kireçlenmeye
  • Siyatiğe
  • Metabolizma bozukluğuna
  • Astım ve bronşit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

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Diyadin Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ağrı Diyadin Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
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