Diyaliz yatağı okul sırası oldu

Rize'de 13 yaşındaki diyaliz hastası Melek Köse, tedavi gördüğü hastanede üniversite öğrencilerinin verdiği eğitimle okuma yazma öğreniyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümünden Prof. Dr. Ekrem Kara, Köse'nin tedavisi dolayısıyla eğitiminin aksadığını, kendisine yardımcı olmak adına üniversitenin eğitim fakültesiyle iletişime geçtiklerini söyledi.

YETER Kİ MELEK OKUSUN

Diyaliz hemşiresi Zennur Çelik ise durumdan etkilenerek çözüm arayışına girdiklerini belirterek "16 tane diyaliz hastamız var. Melek'in dersi başladığı zaman hiçbirinden çıt çıkmıyor. Diyaliz hastaları ve ailesi olarak seferber olduk. Melek yeter ki okusun diye" ifadelerini kullandı. Çelik, "Onun bir şeyi başarmış olmasının keyfini görmek çok güzel. Herkes için bütün hastalarımız öyle. 'Melek A harfini öğrendi' dediğimiz zaman hepsi mutlu oluyor" diye konuştu. Anne Sibel Köse ise "Buradaki hemşire ve öğretmenler sayesinde kızım eğitim almaya başladı. Başarmanın ne demek olduğunu keşfetti. Diyalize daha istekli geliyor. Paha biçilemez bir şey" dedi.