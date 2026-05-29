Diyanet 2026 Kurban Bayramı Tarihleri | Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 29.05.2026 11:36

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri netlik kazandı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile bayram tatili 9 gün oldu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün bitecek? İşte detaylar…

Başkan Erdoğan'ın açıklaması ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvim ile Kurban Bayramı tatil süresi şekillendi. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanmaya devam ederken, vatandaşlar bu sürecin sonuna yönelik araştırmalar yapmaya başladı. Böylece 2026 Kurban Bayramı ve tatilinin son gününe yönelik detaylar ön plana çıktı.

2026 KURBAN BAYRAMI VE TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba - 30 Mayıs 2026 Cumartesi günleri arasında idrak edilecek. 9 güne çıkarılan bayram tatilinin son günü ise 31 Mayıs Pazar olacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

  • Arefe: 26 Mayıs 2026 Salı
  • 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
  • 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
  • 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
  • 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ

Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:

  • 23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
  • 25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
  • 26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
  • 27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
  • 31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

