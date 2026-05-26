Haberler Yaşam Haberleri DİYANET AÇIKLADI: Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz mi?
Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:20

DİYANET AÇIKLADI: Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz mi?

Kurban Bayramı gelmişken Müslümanlar için ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek büyük önem taşıyor. Bu durumda "Dişi hayvandan kurban kesilir mi, caiz mi?" sorusu gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile kurbanlık hayvanların cinsiyeti ve nitelikleri ön plana çıktı.

DİYANET AÇIKLADI: Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz mi?
  • ABONE OL

Yılın ikinci dini bayramında ibadetini yerine getirmek için bütçelerine ve kriterlerine uygun hayvan arayışına giren Müslümanlar, kurbanlıkların taşıması gereken vasıfları dikkatle araştırıyor. Kurbanlık hayvanın cinsiyetine yönelik araştırmalar ise oldukça fazla. Böylece Diyanet tarafından açıklanan bilgiler ön plana çıktı.

DİŞİ HAYVANLARIN KURBAN OLARAK KESİLMESİ CAİZ Mİ?

Deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlarla, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların belirli şartları taşımaları durumunda, erkek olsun dişi olsun kurban olarak kesilebilecekleri hususu Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hadis ve uygulamaları ile sabittir.

Kurban edilecek hayvanın cinsiyeti, kurban ibadetinin fazileti açısından bir ölçü değildir. Ancak sığırın dişisinin kurban edilmesinin faziletli olduğu görüşünü ileri süren bazı fakihler olmuştur. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 6/322) Bu görüşü o fakihlerin yaşadıkları toplum ve dönemin şartlarına göre değerlendirmek daha isabetli olur. Tarıma dayalı bir toplumda erkek sığırın gücünden daha fazla yararlanılma imkânının bulunması göz önünde tutularak böyle bir görüş ortaya atılmış olabilir. Ancak bu görüşler, dinin değişmez bir esası gibi kabul edilmemelidir. Bunlar, toplum menfaati göz önünde bulundurularak ortaya konulmuş görüşlerdir.

Günümüzde aynı esastan hareketle dişi sığırların kurban edilmesinin hayvan üretimine zarar vermesi hâlinde, erkek sığırların tercih edilmesi uygun olur. Ayrıca kurbanlık hayvanın erkek veya dişi olması, kurbanın geçerlilik şartları arasında yer almamaktadır.

KURBANLIK HAYVANIN NİTELİKLERİ

  • Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler.
  • Kurbanlık hayvanlarda kameri yıl esasına göre, devenin 5; sığır ve mandanın 2; koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şarttır. Bu yaşları tamamlamayan bir hayvan kurban olmaz. Fakat sadece koyun cinsi için bir istisna söz konusudur. Buna göre 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli/iri olması halinde kurban edilebilir.
  • Koyun veya keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu durumda her bir kişinin hissesi yedide birden aşağıya düşmemelidir.
  • Kurban edilecek hayvan sağlıklı ve organları tam olmalıdır. Hayvandan beklenen maksadı tümüyle yok eden veya değerini azaltan kusurlar, hayvanın kurban olmasına engel teşkil eder.
  • Belirgin derecede hasta, yürüyemeyecek derecede zayıf veya topal, bir ya da iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, kulaklarının veya memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.
  • Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, sonradan yapılan bir müdahaleyle boynuzsuzlaştırılması, boynuzunun bir kısmının kırık olması, bir kulağının delik veya yırtılmış olması ve hafif topal olması kurban edilmesine engel değildir.
  • Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış/iğdiş edilmiş hayvanlar da kurban olarak kesilebilir.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
DİYANET AÇIKLADI: Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA