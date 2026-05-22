DİYANET AÇIKLADI: Taksitle ve kredi kartıyla kurban alınabilir mi?

Yılın ikinci dini bayramı olan 2026 Kurban Bayramı için ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında sorularını sorgulamaya devam ediyor. Bu durumda kurban alımında taksit ve kredi kartı kullanımı durumu hakkındaki detaylar araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiler sürece yönelik detayları netleştirdi.

KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ MİDİR?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez.

Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?

Kurban, Allah'a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Dolayısıyla taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

