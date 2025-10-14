Diyanet Hac kura çekim takvimi son durum! 2026 Hac kuraları ne zaman ve nerede çekilecek, sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 hac kurası için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kura ve kesin kayıt takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Peki, 2026 hac kurası ne zaman ve kesin kayıt süreci nasıl olacak? İşte hac adaylarının merak ettiği detaylar…
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını açıklamıştı. Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.
Önceki yıllarda hac kaydı olan adaylar da e-Devlet üzerinden kayıtlarını güncelledi; işlemler otomatik olarak yapılmadı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac kura çekim tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçtiğimiz sene Hac kuraları 31 Ekim 2024 tarihinde çekilmişti. Bu takvim göz önüne alındığında 2026 Hac kurasının da bu sene Ekim sonu ile Kasım başı civarında çekilmesi bekleniyor.
Gelişmeler Diyanet tarafından 'hac.gov.tr' adresinden güncellenmektedir.