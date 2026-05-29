Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan İstanbul’un fethi paylaşımı: Bir medeniyet tasavvurunun sembolü olmuştur

Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda Arpaguş, "Şanlı tarihimizin en muhteşem zaferlerinden biri olan ve karanlık bir devri kapatıp insanlığın ufkuna aydınlık bir çağ açan İstanbul'un fethinin 573. seneidevriyesi mübarek olsun. İstanbul'un fethi, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda adalete, merhamete ve hoşgörüye dayanan bir medeniyet tasavvurunun da sembolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, mesajında şunları kaydetti:

"Sonuçlarıyla tarihin akışını değiştiren bu destansı zaferi, imanı, azmi ve zekasıyla milletimize armağan eden, Peygamber Efendimizin 'ne güzel komutan ve ne güzel asker' vasfıyla müjdelediği Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onun şanlı ordusunu minnetle yad ediyor, bu güzel vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."