Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı er-Rabia ile kura sistemi hakkında görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile Beşiktaş'ta bir otelde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sözlerime başlamadan önce bugün İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiş, bu menfur saldırı da şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Suudi Arabistan Hac Bakanımız ve heyeti buradalar. Ben öncelikle Sayın Bakanımıza ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. İnsanlara ve insanlığa hakkı, hakikati tebliğ eden bütün Peygamberlere ve veladetinin 1500'ücü seneyi devriyesini kutladığımız Hatemül Enbiya Rasul-i Ekrem Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ashabına sonsuz salat ve selam ediyorum. Bugün dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ın tecrübeli devlet adamı, aziz dostum, kıymetli kardeşim Hac ve Umre Bakanı Sayın Dr. Tevfik er-Rabia'nın ülkemizi ziyaret vesilesiyle bir aradayız. Suudi Arabistan ve Türkiye uzun bir ortak geçmişe sahip iki kardeş ülkedir. Halklarımız arasındaki sevgi ve muhabbet herkesin malumlarıdır. Bu önemli ve tarihi ziyaretin aramızdaki muhabbeti daha da pekiştirmesini ve her iki ülke için de hayırlı sonuçlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ALİ ERBAŞ,"TOPLANTIDA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPIP KARARLAR ALDIK"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile yaptıkları toplantıda çok önemli kararlar aldıkları belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ziyaretleri ve ortak hedefimiz ile ilgili istişare ve müzakerelerde bulunacağımız bu ziyaret bizim için çok kıymetlidir. Hayırlı neticelere ve güzel hizmetlere vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Toplantıda çok önemli görüşmeler yaptık, kararlar aldık. Sayın Bakan, kıymetli kardeşim Haremeyni Şerifeyn'e, dünyanın dört bir yanından oraya gelen Rahman'ın misafirlerine hizmet etmek, şüphesiz önemli bir sorumluluk be şerefli bir görevdir. Sizler bu ulvi görevi büyük bir özveri, duyarlılık ve düzen içerisinde ifa ediyorsunuz. Teknolojinin imkanlarından da faydalanmak suretiyle Hac ve Umre ziyaretlerinin huzur, sağlık ve emniyet içinde yapılması için ortaya koyduğunuz çaba her türlü takdirin üzerindedir. Nitekim Bakanlığınızca gerçekleştirilen bütün bu hizmetlerin her geçen gün daha da iyi bir noktaya geldiğini müşahede ediyoruz. İslam dünyasının kalbinin attığı yere, Haremeyni Şerifeyn'e ve Rahman'ın misafirlerine gösterdiğiniz bu onurlu hizmetlerden dolayı başta Hadimü'l Haremeyni Şerifeyn Melik Selman bin Abdulaziz ve Ekselansları Muhammed bin Selman olmak üzere sizlere ve çalışma arkadaşlarınıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"HAC VE UMRE HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ BİR TERCÜBEYE SAHİBİZ"

Hac ve Umre'nin küresel boyutta bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu organizasyonun görünen ve görünmeyen birçok yönü ile zorluğu, çalışma alanı vardır. Dolayısıyla büyük bir tecrübe ve özveri gerektirmektedir. Elbette her ülkenin kendine mahsus bir planlaması ve kendi şartlarında özgün bir yol haritası olacaktır. Bununla birlikte gerek ülkelerin gerekse organizasyonda paydaş olan birimlerin kendi içerisinde ve birbirleriyle doğru, sağlıklı bir ilişki içinde olmaları hayati öneme sahiptir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti olarak Hac ve Umre hizmetlerinde önemli bir tecrübeye sahip olduğumuzun altını çizmek isterim. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı olarak değişen şartlar ve gelişen imkanlar muvacehesinde kendimize her yıl yenileyerek Hacılarımıza ve Umrecilerimize daha iyi hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Bakanım bugün burada olmanızı, işbirliğimizi her alanda geliştirmek ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretmek için bir arada bulunmamızı son derece önemsiyorum. Bu anlamlı ziyareti, Hac ve Umre ziyaretleri ile ilgili pek çok konuyu etraflıca müzakere etme, birikimlerimizi, tecrübelerimizi, yaklaşımlarımızı paylaşma hususunda bir fırsat olarak görüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz heyetler arasında toplantılarda hem 2025 yılı Hac ve Umre organizasyonunu değerlendirdik hem de 2026 yılı Hac ve Umre organizasyonu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk" diye konuştu.

"UMRE SAYIMIZ 650 BİN RAKAMINA ULAŞMIŞTIR"

2024-2025 Umre sezonunda Umreci sayısının 650 bine ulaştığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ülkemizden Hac ve Umre'ye yoğun bir ilgi var. Bugün milyonlarca kardeşimiz kutsal topraklara gidebilmek için büyük bir heyecanla beklemektedir. 2024-2025 Umre sezonunda Başkanlığımız ve Başkanlığımız denetimi altındaki şirketler organizasyonlarıyla giden Umreci sayımız 650 bin sayısına ulaşmıştır. Buna bireysel seyahat vizesiyle Umre'ye giden vatandaşlarımızı da dahil ettiğimizde sayının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın kutsal topraklara olan ilgi, sevgi ve özleminin her geçen gün daha da arttığını göstermektedir. Bizler de vatandaşlarımızın ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için aynı aşk ve heyecanla hizmet üretmenin gayreti içindeyiz. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler bu senenin Veladet-i Nebi'nin doğumun 1500'üncü yılı olması ve 2025 yılının ülkemizde Aile Yılı olarak ilan edilmesi hasebiyle özellikle ailelerimizin ve gençlerimizin Haremeyni ziyaret etmelerini son derece önemsiyoruz. Çünkü İslam'ın doğduğu toprakları ziyaret etmenin anne, babaların ve gençlerin zihin ve gönül dünyalarında önemli yankıları olmaktadır. Dünyanın her yerinden gelen insanlarla aynı amaç ve duygular içinde, aynı mekanda buluşmaları, gençlerin kimlik, kişilik ve aidiyet inşasında olumlu etkiler bırakmaktadır. Genç yaşta bu tecrübeye şahit olmaları, onların Allah'a kulluk şuurunu güçlendirdiği gibi Müslümanların evrensel varlığını ifade eden ümmet bilincini de pekiştirmektedir" dedi.

"TÜRK HACILARA VE UMRECİLERE DAHA İYİ HİZMET SUNABİLMEK İÇİN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Toplantıda konuşan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, "Ziyaretten dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye- Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler hem iki ülkenin liderleri arasında hem Bakanlıkların hem de halkların arasında önemli bir ilişkimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Prof. Dr. Ali Erbaş'a bizi ağırladığı için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hem Türk Hacılara ve Umrecilere daha iyi bir hizmet sunabilmek için biz her zaman işbirliği içerisindeyiz. Her zaman iletişim halindeyiz. Tabii ki hizmetlerden önemli bir gelişim gösterilmiş durumda. 2024 yılı itibariyle ev vize hizmetini hayata geçirdim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu hizmetimizi aktif hale getirdik. Aynı zamanda uçak seferlerimizi iki ülke arasında arttırdık. Yaklaşık haftalık 500'e yakın Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirleri arasında sefer yapılıyor. Bizde bugün sefer sayılarının arttırılması adına bir talebimiz olmuştu. Suudi Arabistan'a gelecek Türk Umrecilerinin ihtiyaçları, beklentileri karşılanacak. Hacılarının İstanbul ve Ankara Havalimanlarından direkt olarak Suudi Arabistan'a ulaşmasını kolaylaştırmak adına pasaport işlemlerini Ankara ve İstanbul Havalimanlarında yapılması son Hac mevsiminde kararlaştırılmıştı. Nusuk platformumuz var, Türk dilinde yayın hayatına geçmiş durumda. 2024 yılını 2023 yılı ile karşılaştırdığımızda Umrecilerin sayısında yüzde 6 artış oranında artış görülmüş durumda. Çok güzel haberlerimiz var. Avrupa'da yaşayan Türklerin aynı zamanda ev vize hizmetinden faydalanmaları adına bir talepleri bulunmuştu, bunu da hayata geçirmiş durumdayız. Rakamlar gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bu neticeler ilişkilerimizin ne kadar derin olduğunun işareti haline gelmiştir. Hacıların ve Umrecilerin sayısını arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Hacıların da önemli bir oranda artış gösterdiğini biliyoruz. Hac Müdürlüğünüz geçen sene çok önemli bir başarı göstermiştir. Türkiye çok başarılı bir Hacı heyeti örneği göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"EN ADALETLİ KURA SİSTEMİNİ KULLANAN ÜLKEYİZ"

Hacı adaylarına kura sistemini anlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biz Hacda kura sistemini kat sayı sistemine göre yapıyoruz. Önceki müracaat etmiş vatandaşların kura da çıkma şansı artıyor. Örneğin geçen yıl müracaat etmiş olan bir kuraya tabii oluyor ama 10 yıl önce müracaat etmiş olan 100 kere kuraya tabii olmuş oluyor. Yani kendisiyle çarpıyoruz. Bu açıdan en adaletli sistem olan kura sistemini kullanan ülkeyiz. İnşallah Hacılarımız bir an önce müracaatlarını yapsınlar ki sene geçtikçe onların kura da çıkma şansları bu şekilde artmış oluyor" şeklinde konuştu.