Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'tan "İyilik Haftası" mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, bu yıl ikincisi kutlanan 13-20 Mart İyilik Haftası'na ilişkin mesaj yayımladı.

İyilik Haftası'nın ikincisine ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Arpaguş, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin temel taşı olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu, resmiyetin ötesinde bir gönül seferberliğine dönüştürmek en büyük gayemizdir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, iyiliği sadece bir hafta ile sınırlı tutmadan, yeryüzünün her köşesine taşımaya kararlıyız. Unutmayalım ki paylaşılan her lokma, uzatılan her el ve edilen her dua dünyayı daha yaşanılır kılacaktır. İyilik Haftamız kutlu olsun."