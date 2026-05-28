Diyanet ve İHH’dan uluslararası dayanışma

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı vesilesiyle Etiyopya
'daki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler ulaştırdı. Vakfın Afrika
'daki insani yardım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen dağıtımla yüzlerce çocuk bayram sevincine ortak edildi. Organizasyonun yürütüldüğü ülkelerden biri olan Kamboçya
'da ülkeye gelen gönüllüler hayırseverlerin kurban bağışlarını teslim etti. Öte yandan, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) da bayram döneminde Suriye
'nin farklı illerinde kapsamlı yardım operasyonları düzenledi. Yıllardır iç savaşın izlerini taşıyan ülkede binlerce aileye gıda, giysi ve kurban eti yardımı ulaştırıldı. Her iki vakfın eş zamanlı farklı coğrafyalarda sürdürdüğü bu çalışmalar, Türk sivil toplum kuruluşlarının insani yardım alanındaki etkin varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.