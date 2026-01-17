Diyanet’in yardımları yürekleri ısıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Kış Kampanyası" kapsamında ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. TDV, ihtiyaç sahibi ailelere 97 milyon 200 bin liralık alışveriş kartı, kışlık kıyafet kartı ve yardım kartı dağıttı. Hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen yardım çalışmaları kapsamında, vakıf personeli ve gönüllüleri ile din görevlilerinin katılımıyla yetim, öksüz ve engelli vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartları, gıda kolisi, kışlık kıyafet ve kıyafet alışveriş kartı dağıtımı yapılıyor. Köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ise bot, mont ve oyuncaktan oluşan hediyeler veriliyor. Zor durumdaki ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Kampanya çerçevesinde, toplam 97 milyon 200 bin lira tutarında 25 bin adet alışveriş kartı ve 25 bin adet kışlık kıyafet kartı olmak üzere 50 bin yardım kartı vakıf şubeleri aracılığıyla dağıtılmaya başlandı.