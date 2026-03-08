Diyarbakır annelerinin eyleminde 63’üncü kavuşma!

Diyarbakır'da annelerin başlattığı evlat nöbetine Hatay'dan gelerek katılan ve bir süre sonra kansere yenik düşen baba Ekrem Artık'ın oğlu örgütten kaçıp teslim oldu. Yaklaşık 4 yıl önce hayatını kaybeden baba Ekrem Artık, dağdaki oğlu Erhan Artık'a son kez seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Oğlum Erhan ben hasta bir babayım, artık gücüm kalmadı. Sesimi duyuyorsan gel devletine teslim ol, dön ailene."

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın kendini feshederek silah bırakmasının ardından örgütten kaçıp teslim olmalar devam ederken, ailesi Diyarbakır'da eylem yapan Erhan Artık, güvenlik güçlerine ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Hatay'da yaşayan Erhan Artık, 11 yıl önce 25 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldü. Baba Ekrem Artık, 2021'de Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da annelerin başlattığı evlat mücadelesine katıldı. PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlu için mücadele eden baba Artık, 4 yıl önce eylem yaptığı sırada yakalandığı karaciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Oğlunu kurtarmadan hayata veda eden baba Erhan Artık, tedavi gördüğü hastanedeki yatağında oğluna son sözleri, "teslim ol ve ailene dön" çağrısı olmuştu. Kuzey Irak'taki kamplardan kaçan Erhan Artık, pişman olduğunu belirerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Yıllar sonra örgütten kurtulan Erhan Artık'ın, ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenilirken, baba Ekrem Artık oğlunun geldiğini göremedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE 149 PKK'LI TESLİM OLDU

Öte yandan, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 2 bin 378 gündür devam ediyor. 384 ailenin sürdürdüğü eylemde buğuna kadar 63 aile çocuğuna kavuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde, geçen yıl ve bu yıl da örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmalar devam etti. Geçen yıl 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 111 örgüt mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak 2026 yılından bugüne kadar ise, 38 örgüt mensubu teslim oldu.