Diyarbakır Cezaevi’nde kötü anılar siliniyor

Dünyanın en kötü 10 cezaevi arasında yer alan Diyarbakır E Tipi Cezaevi, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası "Sıkıyönetim Askeri Cezaevi" olarak kullanılmış, işkence ve kötü muamele ile anılmıştı. 1972'de yapımına başlanan cezaevi, 4 Temmuz 1980'de açıldı. 2026'DA AÇILACAK2022'de başlatılan restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Restorasyonun 2026 yılında tamamlanması ve Kültür Yolu Festivali kapsamında "Anı ve Etnografya Müzesi" olarak açılması planlanıyor. 5 bloktan oluşan yapının 3 bloğu müze, 2 bloğu kütüphane olacak. 38 bin metrekarelik peyzaj alanında yazlık sinema, konferans alanı, açık sergi ve sosyal etkinlik alanları yer alacak. 80'li yıllara tanıklık edenlerin hikâyeleri modern tekniklerle sergilenecek. Cezaevi, toplumun her kesimine açık kültürel bir merkez haline gelecek.