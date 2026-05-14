Diyarbakır merkezli dev uyuşturucu operasyonu

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. Sabahın erken saatlerinde özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çok sayıda polis ekibinin görev aldığı operasyonun, son dönemlerin en kapsamlı narkotik operasyonlarından biri olduğu belirtildi.

HEPSİ TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesinde Diyarbakır merkezli çok kapsamlı bir operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğimi ifade ederek, "Sahada yürütülen teknik, fiziki ve analitik çalışmalar neticesinde; sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan, gençlerimizi hedef alan ve kamuoyunda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları tek tek deşifre edilmiştir. Şüphelilerin örgütsel bağlantıları, suç ilişkileri ve dağıtım ağları detaylı şekilde ortaya çıkarılmıştır" dedi.

22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Yardımcısı Çelik, "Bu kapsamda Diyarbakır merkezli olmak üzere Antalya, Konya, Burdur, Muğla, Isparta, Mardin, Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Giresun, Edirne, Hatay, Bilecik, Batman, Kahramanmaraş, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu toplam 23 ilde, 334 farklı adrese, 402 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir."

2 BİNİ AŞKIN POLİS KATILDI

Son zamanların en kapsamlı operasyonuna 2 bini aşkın kahraman polisin yüzlerce ekibin, hava destek unsurları, dronlar ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığını ifade eden Çelik, "Gece boyunca yürütülen operasyonlarla uyuşturucu arz zincirine çok ağır bir darbe vurulmuştur. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şahısların suç kayıtları incelendiğinde; uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, yağma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve çeşitli şiddet olaylarıyla bağlantılı oldukları görülmüştür. Yapılan incelemelerde toplam 3 bini aşkın suç kaydı tespit edilmiş; bu suçların önemli bölümünün toplum huzurunu doğrudan tehdit eden ağır suçlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu tablo bizlere bir kez daha göstermektedir ki uyuşturucuyla mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil; aynı zamanda toplum düzenini, aile yapısını ve gençlerimizin geleceğini koruma mücadelesidir" dedi.