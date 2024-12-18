Diyarbakır Havalimanı Nerede? Diyarbakır Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Diyarbakır, yüzlerce yılı aşan tarihi ve benzersiz dokusuyla dikkat çekerken, şehre erişim de oldukça kolay hale gelmiştir. Diyarbakır Havalimanı, bu bölgeye seyahat edenler için en önemli ulaşım noktalarından biri olup, modern altyapısı ve konumu ile şehir içi ve dışı ulaşımın merkezini oluşturur. Diyarbakır Havaalanı hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir soruları sıkça araştırılır.

Diyarbakır Havalimanı Nerede?

Diyarbakır Havalimanı, Diyarbakır ilinin Bağlar ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kent merkezine olan uzaklığı yaklaşık 6 kilometre olup, şehre oldukça yakın bir konumdadır. Bu sayede hem şehir merkezinden hem de çevre ilçelerden havalimanına kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Diyarbakır Havalimanı'na Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Diyarbakır Havalimanı'na ulaşım için birçok seçenek bulunmaktadır.

1. Şahsi Araç ile Ulaşım

Şehir merkezinden havalimanına kendi aracınızla gitmek isterseniz, Elazığ Bulvarı üzerinden ilerleyerek havalimanı tabelalarını takip etmeniz yeterlidir. Havalimanına yaklaşık 10-15 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Havalimanında aracınızı bırakabileceğiniz geniş bir otopark alanı da mevcuttur.

2. Toplu Taşıma ile Ulaşım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu taşıma seferleri ile havalimanına kolayca ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden kalkan Z2 Belediye Otobüsleri, direkt olarak havalimanına yolcu taşımaktadır. Toplu taşıma kullanarak uygun fiyatlarla havalimanına gidebilirsiniz.

3. Taksi ile Ulaşım

Şehir merkezinden veya çevredeki İlçelerden taksi ile Diyarbakır Havalimanı'na rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Taksi kullanımı, bagajı olan ve daha konforlu bir yolculuk yapmak isteyen yolcular için iyi bir seçenektir.

4. Servis ve Transfer Hizmetleri

Bazı havayolu şirketleri, yolcuların havalimanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla servis hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, şehirdeki özel transfer firmaları aracılığıyla da Diyarbakır Havalimanı'na ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yol Tarifi

Başlangıç Noktası: Diyarbakır Şehir Merkezi

Elazığ Bulvarı'nı takip edin.

Yaklaşık 6 kilometre ilerledikten sonra havalimanı tabelalarını göreceksiniz.

Tabelaları takip ederek Diyarbakır Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Havalimanı Hakkında Bilgiler

Diyarbakır Havalimanı, yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için modern terminalleri, yeme-içme alanları ve bekleme salonları ile donatılmıştır. Hem iç hatlar hem de dış hatlar terminali bulunan havalimanından başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehre uçuşu düzenlenmektedir.