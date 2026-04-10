Diyarbakır İş Dünyası buluşmasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Murat Zorluoğlu, önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz; Bakan Yardımcıları Oruç Baba İnan, Ahmet Gümen, Mahmut Gürcan, Abdullah Erdem Cantimur ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla "Diyarbakır İş Dünyası İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın köklü geçmişine ve ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, kentin tarih boyunca üretim, ticaret ve girişimciliğin merkezi olduğunu vurguladı. Zorluoğlu, Diyarbakır'ın yatırım ortamının geliştirilmesi ve mevcut sorunların çözümü amacıyla bu buluşmanın önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın bir değişim sürecinden geçtiğini kaydederek, "Dünyadaki ekonomik güç dengelerinin dönüştüğü bir dönemdeyiz. Diğer taraftan jeopolitik gerilimlerin yaşandığını görüyoruz. Ticaret politikaları kurallarının değiştiğini görüyoruz. Daha korumacı bir dünyayla karşı karşıyayız. Bu da aslında küresel büyüme ve ticaret açısından bir meydan okumayı ifade ediyor. Küresel ortamda bunlar yaşanırken teknolojik bir dönüşümün de içindeyiz. Yapay zeka başta olmak üzere dijitalleşme, büyük bir teknolojik dönüşümü de eş zamanlı bir şekilde yaşıyoruz. Bu yeni teknolojiler de büyük oranda sınır tanımayan teknolojiler. Yapay zeka, yatay bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor" dedi. Yılmaz,"Önümüzdeki dönem ben Doğu ve Güneydoğu'nun Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme ve ticari ve gelişim perspektifi ortaya koyacağına yürekten inanıyorum" dedi.