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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:37 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:37

Diyarbakır İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İstanbul Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye’nin batısında ve doğusunda bulunan iki kent olan İstanbul ve Diyarbakır arasında, sürekli ve yoğun bir şekilde, çeşitli vasıtalar ile seyahatler gerçekleştiriliyor. Bu sebeple insanlar, diyarbakır istanbul arası kaç km gibi soruları sıklıkla araştırıyor. Araştırılmakta olan istanbul diyarbakır arası kaç km sorusunun cevabı doğrultusunda ise, planlanmakta olan yolculuklar daha sağlıklı şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki ya, Diyarbakır İstanbul arasında kaç km var? Özel arabayla, uçakla ve otobüsle İstanbul ve Diyarbakır arası kaç saat sürüyor ve kaç kilometredir?

Diyarbakır İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İstanbul Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İstanbul ve Diyarbakır arasında; genellikle iş imkanlarına bağlı olarak, fakat bunun da yanı sıra, eğitim, kültürel, ekonomik, ticari ve sosyal açıdan da birçok seyahat gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple yolculukla ilgili pek çok sorunun cevabı merakla beklenmektedir. Dilerseniz, istanbul diyarbakır arası kaç saat sürmekte, birlikte inceleyelim...

DİYARBAKIR İSTANBUL ARASI KAÇ KM?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük kentleri arasında bulunan Diyarbakır ile, Türkiye'nin en büyük kenti olan, megakent olarak da adlandırılan ve Marmara Bölgesi içerisinde konumlanmış olan İstanbul arasındaki seyahatler öncesinde insanlar; bu iki lokasyon arasındaki km mesafelerini ve de varış sürelerini incelemektedir. Bu incelemenin sebebi ise, iki konum arasında gerçekleştirilmek istenen seyahatlerin daha planlı ve daha sağlıklı olmasını sağlamaktır. Diyarbakır ve İstanbul arasında; 1.440 km vardır. Fakat Diyarbakır ve İstanbul arasındaki km mesafesi, tercih edilecek olan vasıtaya göre de değişkenlik gösterebilmektedir.

ÖZEL ARAÇLA, UÇAKLA, OTOBÜSLE İSTANBUL DİYARBAKIR ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

İstanbul ve Diyarbakır arasındaki mesafenin uzak olması sebebi ile, insanlar iki lokasyon arasındaki yolculuklarda hem otobüs, hem uçak, hem de özel araç tercih edebiliyorlar. Bu sebeple, vasıta tercihinden hemen önce, yolculuk planlamalarının daha düzenli ilerlemesi için, iki konum arası hangi vasıtayla ne kadar mesafe olduğu ve yolculuğun kaç saat sürdüğü merak edilerek araştırılmaktadır. İşte, özel araçla, uçakla ve otobüsle; İstanbul ve Diyarbakır arasındaki kilometre mesafesi ile varış süreleri;

Özel araçla, İstanbul ve Diyarbakır arası; 1.440 kilometredir ve 13 saat 11 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

Uçakla, İstanbul ve Diyarbakır arası; 1.026 kilometredir ve 1 saat 27 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

Otobüsle, İstanbul ve Diyarbakır arası; 1.364 kilometredir ve 20 saat 13 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Diyarbakır İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İstanbul Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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