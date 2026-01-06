Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirildi: 827 milyonluk ‘Sanal Kıskaç’ operasyonu! 10 tutuklama

İŞLEM HACMİ 827 MİLYON 473 BİN TL!

Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve kripto para hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin TL olduğu tespit edildi.