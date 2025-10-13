Diyarbakır merkezli 12 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 78 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Diyarbakır merkezli olarak Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, istanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Bingöl ve Malatya illerinde düzenlenen operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca başka bir suçtan arandığı belirlenen 1 kişi de yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 78 kişiden 26'sı mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 19 kişinin tutuklanmasına, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

İKİ SİLAH ATÖLYESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 2 silah atölyesi, 42 tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 bin 7 tane çeşitli çaplarda fişek, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 183 silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, 1 taşlama makinası, 1 matkap, 1 lazer makinası, 1 mengene, torna makinası ve balistik yelek ele geçirildi.