Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyon! 37 milyonluk vurgun yaptılar... Dolandırıcılık ağı pes dedirtti!

23 ŞÜPHELİ 10 TUTUKLAMA

Dolandırıcıların kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve ikinci el eşya satışı yapacaklarını bildirerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Mağdurları ikna etmek için telefonda her yolu denedikleri, yanlarındaki diğer dolandırıcıların da arkadan "sufle" vererek konuşmaları yönlendirdiği ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, suç şebekesinin bu yolla yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.