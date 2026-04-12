Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır merkezli 8 ilde bungalov dolandırıcılık operasyonu: "210 Milyon liralık vurgun*
Giriş Tarihi: 12.04.2026 13:57

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden “bungalov ev kiralama" vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

Hüseyin KAÇAR
Yapılan incelemelerde MASAK raporuna göre şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 TL'lik bir işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır merkezli olarak 8 ilde (İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak) eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, dijital ortamda sahte kiralama sayfaları oluşturarak vatandaşları mağdur eden 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

