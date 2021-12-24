Diyarbakır merkezli “Hacker” operasyonu

Sosyal Medya üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık olaylarının artması ve çok sayıda vatandaşın bu yöntemlerle mağdur edilmesi üzerine, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Hacker"lara yönelik çalışma yaptı. Hackerlerin, sosyal medya fenomenlerinin, tüzel şahıslara ait sosyal medya hesaplarının ve çok sayıda takipçisi bulunan makam sahibi kişilerin hesaplarını ele geçirerek, bu sayfalar üzerinden, kazanç elde ettiği belirlendi.

Mağdur vatandaşların da bu paylaşımlara inanarak, hesap sahibi olarak bildiği kişiler ile iletişim kurduğu düşünerek şüpheliler ile görüşmeye başladığı, mağdurlara belli miktarlarda para yatırması sonucunda yüksek kazanç elde edileceğine dair ikna ederek önceden temin edilen banka hesaplarına paraların göndertildiği ve dolandırıcılık olayının gerçekleştiği tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yaptığı hassas ve kapsamlı çalışmalar sonucunda, ülke genelinde ve Diyarbakır'da 30 ayrı soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, "Şehit Selçuk Paker Operasyonu" gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, 13'ü Diyarbakır'da olmak üzere 6'sı Isparta, Ankara, Mersin, Tekirdağ ve İzmir'de toplam 19 kişi gözaltına alındı.

ORGANİZATÖR ISPARTA'DA YAKALANDI

Dolandırıcılık eylemlerini organize ettiği değerlendirilen M.M.A.'nın Isparta'daki adresinde, 2 kilo esrar, 3 adet hassas terazi, cep telefonu ve dolandırıcılık eyleminde kullanılan muhtelif banka kartları bulundu. Örgüt içerisinde "Hacker" olarak tabir edilen şüpheli E.Ü.'nın Tekirdağ'daki evinde ise, laptop, cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi. Dolandırıcılık eylemlerinde rol alan hesapçı olarak tabir edilen M. M. T. ile birlikte ise, 1 adet tezkeresiz av tüfeği ve 123 adet kartuș, cep telefonu, sim kart ve banka kartları bulundu. Dolandırıcılık eylemlerinde hesapçı konumunda bulunan M.A.P. ile C. K. İle birlikte ise cep telefonu, sim kartlar ve banka kartları, ele geçirildi. Polisin toplam 19 adreste yaptığı aramalarda, dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan 24 adet cep telefonu, 29 sim kart ve bu sim kartlara ait 16 adet sim kart bloğu, 31 adet banka kartı ve kredi kartı, 1 adet hafıza kartı ve 3 adet flash belleğe mahkeme kararıyla el konuldu.