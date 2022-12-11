Diyarbakır merkezli ‘Limit Operasyonu’! Ponzi’nin sistemi ile dolandırdılar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis oynatanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı 'Limit Operasyonu' yapıldı. Asayiş Şube polisi tarafından gözaltına alınandan 8 kişinin, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak, ilan ve duyurular ile feyk yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar adına sözde yasadışı bahis oynadıkları belirlendi.

"PONZİ TUZAĞI"

Bahis çetesi, Charles Ponzi'nin sistemini uyarlayarak, önce para kazandırdılar, sonra güven sağladılar. Ardında kaybettirmeye başladılar.

"TÜRBÜLANS HESAPLAR"

Tuzağa düşürdükleri insanlardan elde ettikleri haksız kazançları farklı hesaplara yatıran bahisçiler, farklı hesaplara havale edilen paraları, 'türbülans' adı verdikleri yöntemle izini kaybettiriliyor.

"ATM KAMERASINA YAKALANDILAR"

Soruşturmada, polisin yaptığı çalışmalar çerçevesinde, bahis oynatan çetenin, parayı farklı kişiler, ayrı ayrı ATM'lerden ve farklı hesaplardan çekerken görüntülendi. Polis operasyonda yaptığı aramalarda, cep telefonları, bilgisayar, harddiskleri, simkartlar ile ruhsatsız silahlar ele geçirdi.

"5 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ"

Soruşturma kapsamında, Diyarbakır polisinin 2 aylık teknik ve takip ile dinleme sonucu yapılan operasyonla, 17 ayrı eylemi tespit edilen bahis çetesinin, 5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

"ALOBAHİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ"

Polisin eş zamanlı operasyonu ile bahis çetesi üyeleri ifade işlemleri için Diyarbakır'a getirildi. Emniyette 4 günlük gözaltı suresi sonrasında Diyarbakır Adliyesine sevkedilecekleri belirtildi. Bahis çetesi üyelerinin 'Örgütlü şekilde Nitelikli Bilişim Dolandırıcılığı" suçundan mahkemeye sevkedilecekleri öğrenildi.